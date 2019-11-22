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«Тамбов» – «Локомотив»: Баринов и Крыховяк вошли в стартовый состав гостей

вчера, 18:52
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Названы стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер

Встреча «Тамбов» – «Локомотив» пройдет 22 ноября в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена». Начало – в 19.30 мск. Напомним, что ранее команды представили формы, в которых они сыграют в этом матче.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   329 / 831
вчера в 21:27
с ПОБЕДОЙ ЛОКО!!!
Abverin
Abverin
   48 / 831
вчера в 20:41
Это не поможет избежать поражения.
drug01
drug01
   96 / 831
вчера в 19:58
Очки нужны для обеих команд!
EAGinLE
EAGinLE
   78 / 831
вчера в 19:50
Пусть будет ничья .
DanjaG
DanjaG ответил Ангел неБесГрешен
   140 / 831
вчера в 19:42
Ну да, как игра со столичными, так на чужом для хозяев поле. Че в Москву не перенесли, не понимаю...
Зима наступит, перенесут.
Cremen
Cremen
   59 / 831
вчера в 19:41
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    вчера в 19:11
    Тамбов на подъёме, паровозам надо приложить массу усилий, чтобы заработать очки.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       25 / 831
    вчера в 19:10
    Ну да, как игра со столичными, так на чужом для хозяев поле.
    Че в Москву не перенесли, не понимаю...
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