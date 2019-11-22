«Тамбов» – «Локомотив»: Баринов и Крыховяк вошли в стартовый состав гостей

вчера, 18:52

Названы стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ .

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасёв, Килин, Обухов, Костюков

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер

Встреча «Тамбов» – «Локомотив» пройдет 22 ноября в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена». Начало – в 19.30 мск. Напомним, что ранее команды представили формы, в которых они сыграют в этом матче.