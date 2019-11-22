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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

вчера, 18:16
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус17:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду точно пропустит предстоящий матч Серии А с «Аталантой». Футболист не попал в заявку команды на предстоящую встречу из-за проблем со здоровьем.

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
сегодня в 00:43
Ничего странного. Пеналду выше уровня лавочника никогда и не поднимался. А голы это всего лишь отскоки от его башки в которую лупят игроки со всей силы..поэтому он и улыбается по ненормальному ехидно все время
obana777
obana777
   87 / 831
вчера в 23:15
Правильно! Учить надо зазнайку. Не хочешь, чтобы тебя меняли? Вот и не будут.
Strikers188
Strikers188
   336 / 831
вчера в 22:22
Кто такие Портиери, Дифенсори, Чентрокамписти и Аттаканти?
Все ресурсы перерыл, но не нашёл никакой информации о таких игроках в Ювентусе
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил Да ладно вам
   56 / 831
вчера в 22:21
Может быть, ты просто другие буквы не видишь, чем те, из которых состоит имя Роналду?
Вдвоём с League 1 не видят буквы, если из этих букв не состоит имя Роналду) League 1 поддержал комментарий NGYRZ лайком)
Знатог
Знатог
   223 / 831
вчера в 22:12
Взял отгул, или на больничный.
Месси-28-5
Месси-28-5 ответил Сантус
   56 / 831
вчера в 22:05
Быть может есть ещё один нюанс)))Возможно это и утка,но наткнулся на днях в сети на бумажку(повторяю,возможно фейк)где список номинантов на ЗМ.Там 578 пунктов у Роналду,570 у ВанДейка и третий Месси.Манэ четвёртый...в этом случае возможно отправили гладить смокинг....:)
Роналду отправили гладить смокинг Месси?) Да ладно) Хотя правильно, за хамское поведение по отношению к старшему тренеру, нормально наказание)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   152 / 831
вчера в 21:35
Не дотягивает уровнем играть с Аталантой.
Wolf77785
Wolf77785
   148 / 831
вчера в 21:26
Нет, места слабым игрокам!
Bianconeri22
Bianconeri22
вчера в 21:26
Прям не Саррибол, а Сарриballs какой-то...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   81 / 831
вчера в 21:25
Тут я стобой согласен про анашу,бросай это дело.вахахахахахахах
Сантус
Сантус
   72 / 831
вчера в 21:22
Быть может есть ещё один нюанс)))Возможно это и утка,но наткнулся на днях в сети на бумажку(повторяю,возможно фейк)где список номинантов на ЗМ.Там 578 пунктов у Роналду,570 у ВанДейка и третий Месси.Манэ четвёртый...в этом случае возможно отправили гладить смокинг....:)
pomor 445
pomor 445
   203 / 831
вчера в 21:04
Состав не подошёл Рону.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил NGYRZ
   9 / 831
вчера в 20:52
а где Дибала?
Может быть, ты просто другие буквы не видишь, чем те, из которых состоит имя Роналду?
feris1
feris1
   147 / 831
вчера в 20:34
Каких проблем со здоровьем?
Что за чушь собачья?
Пусть Сарри не звездит,просто сводит счёты мстя Роналду(
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
вчера в 20:33
Оказывается, бывает и такое! Ну что же, Сарри тем самым еще больше разозлит Рона. Либо же ничего страшного и он просто дал ему отдохнуть после матчей сборных в преддверии битвы с мадридским Атлетико)
Сантус
Сантус
   72 / 831
вчера в 20:30
Тут два варианта:Выиграют-ха-ха,нафиг он нужен истеричка...профукают,что вполне возможно,обвинят Сарри в не использовании ресурсов...Так что, дело только в результате...)Козлов отпущения найдут всегда...)
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил renamed 5
   80 / 831
вчера в 20:30
Быстро тебя лишили ника и авы из-за жалоб князя и ювенале
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   18 / 831
вчера в 20:24
Читаю состав Ювентуса и думаю - они вообще на что рассчитывают? Из чего-то топового только шрифт в написании. С таким подбором не то, что в Европе делать нечего - Аталанте влетят легко. Правда, надо учитывать связи с судейским корпусом, там все топовые судьи как раз куплены.
ххаахахахаа
Big krendel
Big krendel
   33 / 831
вчера в 20:19
Без него как без ног :))))
NGYRZ
NGYRZ
   26 / 831
вчера в 20:18
а где Дибала?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
вчера в 20:11
Какая досада!
GYTSYL
GYTSYL ответил ЮЗИК
   83 / 831
вчера в 20:10
Не попал или не захотел попасть, у него вроде как медовый месяц
Уже как лет 10(((
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
вчера в 20:03
Не попал или не захотел попасть, у него вроде как медовый месяц
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
вчера в 19:58
могут и проиграть
renamed 5
renamed 5
   337 / 831
вчера в 19:57
)))))
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
вчера в 19:46
Читаю состав Ювентуса и думаю - они вообще на что рассчитывают? Из чего-то топового только шрифт в написании. С таким подбором не то, что в Европе делать нечего - Аталанте влетят легко.
Правда, надо учитывать связи с судейским корпусом, там все топовые судьи как раз куплены.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   80 / 831
вчера в 19:44
Ничего страшного, вместо Роналды за Ювентус сыграет игрок со свистком
renamed 5
renamed 5
   337 / 831
вчера в 19:39
Рональда это гений литвы,осасуны,лече
abramjan
abramjan ответил Князь сажал врагов на посох
   85 / 831
вчера в 19:31
Навешали детям лапши на уши, типа трава не наркотик . А те и поверили в эту дичь. Аха-ха) Запад давно ведёт политику одебиливания нашей молодёжи и нужно признать довольно успешно. Аха-ха)
за такие провинности роскомнадзор может сайт закрыть ...если кто то скриншоты сделает и стуканет
abramjan
abramjan
   85 / 831
вчера в 19:29
хахаха....а как называется мужчина который другого мужчину красоткой считает?)))...ахахааа...правильно.. .....сек
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