Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду точно пропустит предстоящий матч Серии А с «Аталантой». Футболист не попал в заявку команды на предстоящую встречу из-за проблем со здоровьем.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду точно пропустит предстоящий матч Серии А с «Аталантой». Футболист не попал в заявку команды на предстоящую встречу из-за проблем со здоровьем.
Все ресурсы перерыл, но не нашёл никакой информации о таких игроках в Ювентусе
Все ресурсы перерыл, но не нашёл никакой информации о таких игроках в Ювентусе
Что за чушь собачья?
Пусть Сарри не звездит,просто сводит счёты мстя Роналду(
Что за чушь собачья?
Пусть Сарри не звездит,просто сводит счёты мстя Роналду(
Правда, надо учитывать связи с судейским корпусом, там все топовые судьи как раз куплены.
Правда, надо учитывать связи с судейским корпусом, там все топовые судьи как раз куплены.