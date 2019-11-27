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Тухель: «Не хватало уверенности, смелости в матче с „Реалом“»

сегодня, 09:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Это был не лучший наш матч. Начали точно не на своем уровне. Не хватало уверенности, смелости. И это - на фоне команды, которая за последнее время три раза выиграла Лигу чемпионов. Так что пришлось тяжело.

В то же время мы показали характер, мы и не думали сдаваться. Когда забили первый гол, стало полегче. Помогло мастерство вратаря Кейлора и игроков, вышедших на замену. У нас остается пространство для прогресса. Но надо сохранять спокойствие. А победа в группе у нас уже в кармане, ведь в пяти матчах мы набрали 13 очков.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 862
сегодня в 10:35
Состав у ПСЖ такой, что неуверенности просто не может быть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 862
сегодня в 10:13
Первое место вполне заслуженное!!!
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