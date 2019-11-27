«Краснодар» вспомнил волевую победу над «Зенитом» три года назад

сегодня, 12:16

«Краснодар» в твиттере опубликовал памятное видео о волевой победе над «Зенитом» в сезоне-2016/17 и предложил болельщикам рассказать, какие чувства они тогда испытывали.

«Краснодар» три года назад проводил матч с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ и победил со счетом 2:1. Артем Дзюба на 86-й минуте отправил мяч в ворота «быков», но уже через несколько минут Марат Измайлов сравнял счет, а в компенсированное время Торнике Окриашвили потрясающим ударом через себя принес «Краснодару» победу.

Памятное видео можно посмотреть в официальном твиттере «Краснодара».

В нынешнем сезоне «Краснодар» в гостях сыграл с «Зенитом» вничью.