ГлавнаяНовости

«Краснодар» вспомнил волевую победу над «Зенитом» три года назад

сегодня, 12:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Краснодар» в твиттере опубликовал памятное видео о волевой победе над «Зенитом» в сезоне-2016/17 и предложил болельщикам рассказать, какие чувства они тогда испытывали.

«Краснодар» три года назад проводил матч с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ и победил со счетом 2:1. Артем Дзюба на 86-й минуте отправил мяч в ворота «быков», но уже через несколько минут Марат Измайлов сравнял счет, а в компенсированное время Торнике Окриашвили потрясающим ударом через себя принес «Краснодару» победу.

Памятное видео можно посмотреть в официальном твиттере «Краснодара».

В нынешнем сезоне «Краснодар» в гостях сыграл с «Зенитом» вничью.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ганчаренко: «Подходим к „Лудогорцу“ с лучшими ощущениями, чем в сентябре»
Сегодня, 15:58 Комментарии0
Газинский: «Думаю, „Краснодар“ покажет качественный футбол с „Базелем“»
Сегодня, 13:19 Комментарии5
Сенников: «Определенный рост в качестве игры „Локомотива“ присутствует»
Сегодня, 13:12 Комментарии4
Лэмпард: «„Валенсия“ прекрасно играет дома, для всех это будет трудный бой»
Сегодня, 12:31 Комментарии5
Абрахам: «В свободное время я смотрю в Youtube на лучших нападающих мира»
Сегодня, 11:45 Комментарии2
Тренер «Динамо З»: «Иногда надо просто признать, что соперник был лучше»
Сегодня, 10:41 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sn_spb
sn_spb ответил averoniy
   191 / 866
сегодня в 15:03
makkie Сегодня 12:52 Вся страна радовалась голу Окриашвили и поражению Зенита. Жаль, что Торнике куда-то пропал после этого.... травмы замучали. Больше всего страна радовалась 7-0 и позору свиней в Ливерпуле.
Не радовались, так посмеивались над ущербными
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   34 / 866
сегодня в 14:17
Отличный матч был. По накалу и развязке. Так по-моему в этом матче "Лев" объяснялся жестами "в любви" Лодыгина, после забитого второго?)).
Sargent
Sargent
   363 / 866
сегодня в 13:38
О Базеле больше бы думали.
Groove000
Groove000
   78 / 866
сегодня в 13:25
У питерских бомбануло, ахах)
averoniy
averoniy
   253 / 866
сегодня в 13:11
makkie
Сегодня 12:52
Вся страна радовалась голу Окриашвили и поражению Зенита.
Жаль, что Торнике куда-то пропал после этого.... травмы замучали.

Больше всего страна радовалась 7-0 и позору свиней в Ливерпуле.
makkie
makkie
   10 / 866
сегодня в 12:52
Вся страна радовалась голу Окриашвили и поражению Зенита.
Жаль, что Торнике куда-то пропал после этого.... травмы замучали(
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 866
сегодня в 12:46
    tuman960
    tuman960
       197 / 866
    сегодня в 12:41
    что ещё остается слабому клубу ,кроме воспоминаний)))))Не вспоминать нужно,а каждый раз доказывать свою состоятельность в футболе!!!!Обсасывать какие то победы оставьте болелам и историкам!!!!
    порт
    порт
       527 / 866
    сегодня в 12:38
    Настальгисты.
    cska plus
    cska plus
       20 / 866
    сегодня в 12:37
    А ещё красивее была игра с туляками, где проигрывая 2:0 победили 3÷2.
    A.Gordeev
    A.Gordeev
       184 / 866
    сегодня в 12:35
    Лучше бы вспомнили волевой проигрыш в конце прошлого сезона в Краснодаре.
    breezcool
    breezcool
       647 / 866
    сегодня в 12:34
    Прикольно, наверно, вспоминать победу, где решающий гол был забит из оффсайда, прямо гордость берет, какой пример героизма.
    Bordend
    Bordend
       504 / 866
    сегодня в 12:32
    Свиньи тоже только и делают, что что-то вспоминают, ныне то команды почти нет.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       23 / 866
    сегодня в 12:29
    Три года назад у Краснодара болельщиков то не было, кому вспоминать)))
    EAGinLE
    EAGinLE
       99 / 866
    сегодня в 12:23
    Лучше бы объяснили как никакой Луценко десять раз мяч получал в их штрафной . Как завтра играть собираются с такой защитой .
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100