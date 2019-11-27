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Барриос - о матче с «Рубином»: «Это был самый страшный холод»

сегодня, 13:30
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился впечатлениями от гостевого матча РПЛ с «Рубином» (2:1).

О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замёрз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.

Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:18
Ты ещё в Красноярске не играл.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Литейный 4
   84 / 866
сегодня в 13:45
Открывашка ещё хуже, продуваемая всеми ветрами. Повезло тебе, да и всем, даже спартачам, что играть будете в тепличных условиях Питера.
Свиней в тепле легче разделывать.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 866
сегодня в 13:43
Открывашка ещё хуже, продуваемая всеми ветрами. Повезло тебе, да и всем, даже спартачам, что играть будете в тепличных условиях Питера.
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