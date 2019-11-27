Барриос - о матче с «Рубином»: «Это был самый страшный холод»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от гостевого матча РПЛ с «Рубином» (2:1).

О, пожалуй, это был самый страшный холод с момента моего приезда в Россию. Очень замёрз! В первом тайме были моменты, когда я почти не мог шевелиться. Поэтому мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Если честно, были мысли вообще не выходить на второй тайм.

Партнёры надо мной подшучивали, и это было даже немного трогательно. У нас очень хорошие отношения между игроками, а с шутками такие морозы переносятся даже легче.