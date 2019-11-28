Месси, Навас, Лукаку и Левандовски поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

сегодня, 02:13

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Роберт Левандовски («Бавария») – 4 гола в матче с «Црвеной Звездой» (6:0);

Лионель Месси («Барселона») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче с «Боруссией» Д (3:1);

Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен») – 11 сейвов в матче с «Реалом» (2:2);

Ромелу Лукаку («Интер») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче со «Славией» (3:1).