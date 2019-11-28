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Месси, Навас, Лукаку и Левандовски поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

сегодня, 02:13

УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Роберт Левандовски («Бавария») – 4 гола в матче с «Црвеной Звездой» (6:0);
Лионель Месси («Барселона») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче с «Боруссией» Д (3:1);
Кейлор Навас («Пари Сен-Жермен») – 11 сейвов в матче с «Реалом» (2:2);
Ромелу Лукаку («Интер») – 1 гол и 2 результативные передачи в матче со «Славией» (3:1).

Отметим, что вратарь ПСЖ попал в четвёрку претендентов на звание лучшего игрока недели второй раз подряд.

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Все комментарии
Слава Геббельс
Слава Геббельс ответил Гавроша
   861 / 906
сегодня в 03:47
Дзюбы опять нету, а ведь у него голов как у месси и в два раза больше, чем у роналду.
0*2=0
Гавроша
Гавроша
   49 / 906
сегодня в 02:34
Дзюбы опять нету, а ведь у него голов как у месси и в два раза больше, чем у роналду.
eleven LC
eleven LC
   233 / 906
сегодня в 02:32
Кейлор должен стать лучшим,кто видел что он творил тот поймёт почему именно он,но скорее всего лучшим игроком недели станет Левандовский, всё таки 4 гола за 14 минут забил!
773sergeytank
773sergeytank
   84 / 906
сегодня в 02:31
Лева с покером.
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