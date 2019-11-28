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Конте отметил игру Лукаку и Мартинеса после победы над «Славией»

сегодня, 07:08
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после победы над «Славией» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил нападающих своей команды Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Бельгийский форвард отметился голом и двумя результативными передачами, аргентинец же записал на свой счёт дубль.

Они оба прогрессируют. По сравнению с первым матчем против «Славии», мы намного больше играли как команда. Я был зол после 1:1 на Сан Сиро, но в этом раз мы знали, чего ждать, и хорошо подготовились.

Нападающие сыграли ключевую роль сегодня, и я очень рад за них. Они превзошли игроков «Славии» в физике. В прошлый раз у них были с этим проблемы.

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Cleny
Cleny
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сегодня в 07:12
Лихо сыграли.
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