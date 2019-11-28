Конте отметил игру Лукаку и Мартинеса после победы над «Славией»

Главный тренер «Интера» после победы над «Славией» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил нападающих своей команды и . Бельгийский форвард отметился голом и двумя результативными передачами, аргентинец же записал на свой счёт дубль.

Они оба прогрессируют. По сравнению с первым матчем против «Славии», мы намного больше играли как команда. Я был зол после 1:1 на Сан Сиро, но в этом раз мы знали, чего ждать, и хорошо подготовились.

Нападающие сыграли ключевую роль сегодня, и я очень рад за них. Они превзошли игроков «Славии» в физике. В прошлый раз у них были с этим проблемы.