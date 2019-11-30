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Де Лаурентис встретился с игроками «Наполи» и объяснил причину штрафов

сегодня, 16:01

Итальянская пресса сообщает, что недавно владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис встретился с игроками клуба.

Президент неаполитанской команды провел встречу с полузащитником Алланом, а также с нападающими Дрисом Мертенсом и Лоренцо Инсинье

Де Лаурентис объяснил футболистам, по какой причине они были оштрафованы. Бразилец должен был заплатить 200 тысяч евро за конфликт с вице-президентом клуба. Мертенс и Инсинье оштрафованы как одни из зачинщиков бунта в клубе. 

Отмечается, что на этой же встрече Де Лаурентис предложил футболистам отменить или уменьшить штрафы в случае победы в матче 6-го тура Лиги чемпионов над «Генком» и выхода в 1/8 финала турнира. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   324 / 957
сегодня в 17:18
Повод всегда найдется
dimagas2
dimagas2
   136 / 957
сегодня в 16:44
Разбегутся же летом.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   220 / 957
сегодня в 16:40
Киношник жжет..
An Jo
An Jo
   616 / 957
сегодня в 16:10
После такого скотского отношения пешком бы им ходить по полю всей командой пару туров. Зазнавшийся директоришка.
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