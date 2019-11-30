Де Лаурентис встретился с игроками «Наполи» и объяснил причину штрафов

сегодня, 16:01

Итальянская пресса сообщает, что недавно владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис встретился с игроками клуба.

Президент неаполитанской команды провел встречу с полузащитником Алланом, а также с нападающими и .

Де Лаурентис объяснил футболистам, по какой причине они были оштрафованы. Бразилец должен был заплатить 200 тысяч евро за конфликт с вице-президентом клуба. Мертенс и Инсинье оштрафованы как одни из зачинщиков бунта в клубе.

Отмечается, что на этой же встрече Де Лаурентис предложил футболистам отменить или уменьшить штрафы в случае победы в матче 6-го тура Лиги чемпионов над «Генком» и выхода в 1/8 финала турнира.