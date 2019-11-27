«Зенит» оштрафован на 190 тыс. рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении клубов по итогам 17-го тура РПЛ .

«Динамо» — «Ростов». Главный тренер Новиков оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.

«Рубин» — «Зенит». Болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения, за что клуб наказан на 90 тысяч рублей. Также использовали пять пиротехнических изделий, штраф — 50 тысяч рублей. Также фанаты сидели на защитном ограждении, за что штраф 50 тысяч. Семак покидал пределы техзоны, за что штраф 10 тысяч. Докампо за такое же нарушение — 20 тысяч.

«Арсенал» — «Краснодар». Болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за что штраф 50 тысяч рублей.

По матчу «Оренбург» — «Ахмат». Довбня покидал пределы технической зоны, за что «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч рублей.