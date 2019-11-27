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«Зенит» оштрафован на 190 тыс. рублей

сегодня, 15:00

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении клубов по итогам 17-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Ростов». Главный тренер Новиков оштрафован на 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.

«Рубин» — «Зенит». Болельщики гостей скандировали оскорбительные выражения, за что клуб наказан на 90 тысяч рублей. Также использовали пять пиротехнических изделий, штраф — 50 тысяч рублей. Также фанаты сидели на защитном ограждении, за что штраф 50 тысяч. Семак покидал пределы техзоны, за что штраф 10 тысяч. Докампо за такое же нарушение — 20 тысяч.

«Арсенал» — «Краснодар». Болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи, за что штраф 50 тысяч рублей.

По матчу «Оренбург» — «Ахмат». Довбня покидал пределы технической зоны, за что «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч рублей.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   333 / 868
сегодня в 17:25
Завтра бабушки пойдут за газ платить.
Бубнин
Бубнин
   86 / 868
сегодня в 15:42
Семак покинул пределы техзоны, сел на защитное ограждение и стал скандировать оскорбительные выражения!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   47 / 868
сегодня в 15:14
КДК, ни кому не нужный, нужно на что-то содержать.
Багор
Багор
   36 / 868
сегодня в 15:08
Ни за что.
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 15:07
За одно и тоже нарушение Семаку червонец а Новикову тридцатку выписали
Миша Вилков
Миша Вилков
   8 / 868
сегодня в 15:05
Бомжи опять отметились.
Project Pandora
Project Pandora
   145 / 868
сегодня в 15:05
Штрафовать нужно персонально, с ЗП и не этими копейками. А так Газпром расплатится и всем штрафникам до звезды.
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