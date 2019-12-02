Фомин: «Если бы мне не так быстро оказали помощь, был бы риск умереть»

Защитник «Рубина» Вячеслав Фомин рассказал о событиях после травмы живота, полученной в матче 13-го тура молодёжного первенства России со «Спартаком» в октябре.

Мы быстро дождались скорую, но тогда мне стало совсем плохо, глаза закрывались, я не особо понимал, что со мной и где нахожусь. Я отключился, а в себя пришёл, когда уже ехал на каталке в операционную. Всё это время у меня не было человеческого страха за жизнь. В операционной я понял, что будет операция, и смирился с этим. Видел, как надо мной работают много людей, но ничего не спрашивал. Только ждал, что будет со мной дальше. Может, если бы мне не так быстро оказали помощь, был бы риск умереть. Спасибо всем, кто оперативно мне помог.

У меня была повреждена почка, появилась большая гематома, из которой потом тоже шла кровь. В первые дни после операции я просыпался в реанимации, никого вокруг себя не видел и засыпал обратно. Такое состоянии продолжалось двое суток после операции, мне нельзя было вставать, и я только лежал. Мама много плакала, даже когда я уже стал приходить в норму. В такие моменты нет нужных слов. По крайней мере я ей ничего не говорил. Просто мы с родителями были рядом. Это мне очень помогло перенести всё время в больнице.