Симеоне: «Я далеко не самый терпеливый человек, но „Атлетико“ нужно время»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры против «Барселоны».

Команда выложилась на максимум, игроки выполняли все мои указания. Перемены придут, и мяч будет залетать в ворота, а не биться об штанги.

Нам нужно сохранять спокойствие, команда сейчас в переходном сезоне. Я далеко не самый терпеливый человек, но нужно понимать, что в команде произошли невероятные изменения, и нам нужно время на прогресс. Мы сражаемся в каждом матче и нельзя спорить со статистикой. Мы пытаемся найти решения. Единственный способ – создавать моменты.

О «Барселоне» и «Реале» мы сейчас не думаем. Нас беспокоит «Севилья», от которой мы отстаем на 5 очков.