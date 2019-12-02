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Симеоне: «Я далеко не самый терпеливый человек, но „Атлетико“ нужно время»

сегодня, 12:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры против «Барселоны».

Команда выложилась на максимум, игроки выполняли все мои указания. Перемены придут, и мяч будет залетать в ворота, а не биться об штанги.

Нам нужно сохранять спокойствие, команда сейчас в переходном сезоне. Я далеко не самый терпеливый человек, но нужно понимать, что в команде произошли невероятные изменения, и нам нужно время на прогресс. Мы сражаемся в каждом матче и нельзя спорить со статистикой. Мы пытаемся найти решения. Единственный способ – создавать моменты.

О «Барселоне» и «Реале» мы сейчас не думаем. Нас беспокоит «Севилья», от которой мы отстаем на 5 очков.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   80 / 1031
сегодня в 13:42
Подождем!
Строй команду!
Ros S
Ros S
   591 / 1031
сегодня в 13:40
Вчера Барселона и впрямь отскочила, да и вообще как правильно было сказано в одной из статей - каталонцы в кризисе, очень смущает игра во всех линиях, полагаться, год Месси добыл 3 очка, но по факту даже на одно не наиграли, надо что то менять, игры нет от слова - совсем, по меркам Барселоны уж точно
КЭТиК
КЭТиК
   230 / 1031
сегодня в 13:17
Нынешний Атлетико не конкурент Барселоне.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   431 / 1031
сегодня в 13:11
Главное что трезво оценивает свои возможности и клуба, как никак при нем Атлетико и превратился грозную силу что в Еврокубках, что в Примере. И пока уровень держит, кадровые проблемы всё портят, надежда что это все временно.
Groove000
Groove000
   39 / 1031
сегодня в 13:00
Всё верно говорит. Половина команды разбежалась и, естественно, нужно время на перестройку. Поэтому болелам атлетов не унывать
cska plus
cska plus
   8 / 1031
сегодня в 12:51
Диего всегда способен трезво рассуждать и поэтому заслуживает всяческого уважения.
VIPded
VIPded
   101 / 1031
сегодня в 12:35
Удачи Атлетико!!!
Виссарионович
Виссарионович
   35 / 1031
сегодня в 12:23
Команда Симеоне играет хорошо.
Вчера им просто не повезло.
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