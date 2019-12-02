Боярский: «У „Зенита“ сейчас есть все шансы на чемпионство»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Спартаком» в матче 18-го тура РПЛ .

Игра была вязкой. Многие ожидали большего. Но она сложилась так, как сложилась. Самое главное — три очка у «Зенита» в копилке. Неважно, как побеждать в принципиальной битве. Но футбол был не на высшем уровне сегодня. Он был эмоциональным, напряженным, да. Но многие ждали не только этого. Ту же игру с «Лионом» было смотреть интересней.

Дзюба сегодня молодец. Он ответил всем своим ненавистникам. Это сделал не только он, но и все, кто этого хотел. В частности — я. Мишка Кержаков сегодня тоже был хорош.

У «Зенита» сейчас есть все шансы на чемпионство. 42 очка — серьезный задел. Догнать их будет невозможно. Единственное, у «Зенита» есть привычка распускаться к концу чемпионата. Надеюсь, Семак не позволит им это сделать, и «Зенит» снова будет чемпионом. Лучше команды, чем «Зенит», в России я сейчас не вижу.