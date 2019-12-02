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Мостовой – о спорном голе «Зенита»: «Ничего там не было, это чистейший гол»

сегодня, 08:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о спорном голе, пропущенном красно-белыми в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита». Мяч в ворота «Спартака» попал в ворота, отскочив от защитника Ильи Кутепова. Некоторые болельщики и эксперты считают, что в данном эпизоде на Кутепове нарушал правила нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Ничего там не было, это чистейший гол. Чистейший! Понятно, что сейчас с VAR можно рассмотреть все что угодно, но у меня вопросов по этому голу нет никаких. У меня больше вопросов к защитнику Кутепову, который проиграл борьбу Дзюбе, упал и лежал. А потом еще мяч от него отскочил в ворота.

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Все комментарии
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   167 / 1031
сегодня в 09:09
У меня гораздо больше вопросов к моменту, когда зенитовский зверек локтем завалил поросенка в своей штрафной. Если это не пенальти, то что тогда пенальти ?
feris1
feris1
   126 / 1031
сегодня в 09:01
Гол был двести процентов.
В Англии такие голы забиваются пачками.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 1031
сегодня в 09:00
Какой может быть чистый гол спорным? Спорное это удаление Оздоева. Спорные это трижды руки игроков свиней в своей штрафной. Счёт первого тайма должен быть неприлично крупным в пользу Зенита. Гыгыгы
beefs
beefs
   161 / 1031
сегодня в 08:50
Как скучно, все это с пустого в порожнее...
Александр Рябов
Александр Рябов
   842 / 1031
сегодня в 08:45
На телевидение хочет. А там, правильная поставленная речь, это главное для телеведущего! Верной дорогой идёт товарищ!
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1031
сегодня в 08:37
У каждого свое мнение, но это не заключение.
Повторюсь, если бы упал не Кутепов а Дзюба то была бы пена.
Илья безупречный защитник, и Дзюба его никогда бы не прошел без грязного фола, вор отшвырнул его рукой. Но это часть футбола, часть футбола таких вот игрочков
cska plus
cska plus
   9 / 1031
сегодня в 08:34
Даже хрюща об этом говорит.
STVA 1
STVA 1
   88 / 1031
сегодня в 08:31
Гол был и спорить то особо не о чем.
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