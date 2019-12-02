Мостовой – о спорном голе «Зенита»: «Ничего там не было, это чистейший гол»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о спорном голе, пропущенном красно-белыми в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита». Мяч в ворота «Спартака» попал в ворота, отскочив от защитника Ильи Кутепова. Некоторые болельщики и эксперты считают, что в данном эпизоде на Кутепове нарушал правила нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Ничего там не было, это чистейший гол. Чистейший! Понятно, что сейчас с VAR можно рассмотреть все что угодно, но у меня вопросов по этому голу нет никаких. У меня больше вопросов к защитнику Кутепову, который проиграл борьбу Дзюбе, упал и лежал. А потом еще мяч от него отскочил в ворота.