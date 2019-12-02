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Тихонов - о конфликте между Джано и Мельгарехо: «Вышло некрасиво»

сегодня, 00:20
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал стычку между игроками «красно-белых» Джано и Лоренцо Мельгарехо во время матча против «Зенита».

Это можно объяснить нервами, а также тем, что у них ничего не получалось. Не то, что у всей команды не получалось, а не получалось именно у этих двух футболистов, из-за чего те и повздорили. Мы тоже играли и словесно цеплялись, но такого, чтобы бодались, не было. Мы прекрасно знали, что эмоции есть в игре, но вне поля их не будет.

Потом приходили в раздевалку и продолжения конфликта не было. А здесь, конечно, вышло некрасиво. Думаю, есть тренер, которому покажут и расскажут, что на самом деле это было. Наверное, какой-то разговор должен состояться между тренером и футболистами, может быть в раздевалке этот вопрос уже закрылся.

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