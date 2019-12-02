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Медведев: «Дзюба после победы имеет право говорить как угодно»

сегодня, 17:51
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова форварда питерского клуба Артёма Дзюбы в адрес болельщиков «Спартака»:

Большую часть матча болельщики обеих команд вели себя по-футбольному, поддерживая свои команды. Когда начался мат со стороны болельщиков «Спартака», фанатский сектор «Зенита» не удержался, нашёл, что ответить. Но это не тот путь, по которому наше движение болельщиков будет развиваться. Можно болеть ярко, но без использования ненормативной лексики. 

Выкрики в адрес Дзюбы затрагивают его честь и личное достоинство. Артём – капитан сборной, один из лучших футболистов нашей страны. Победа в напряжённом матче даёт ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме. Но лучший ответ Дзюбы – его игра. Хотя гол записали на Кутепова, думаю, по-футбольному, это гол Артёма. 

Вчера на стадионе сработала аппаратура: есть вредители, которые мешают атмосфере на стадионе. Когда кричалки вышли за рамки, мы показали, что кричать они могут, но этого всё равно никто не услышит.

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makkie
makkie
   9 / 1012
сегодня в 17:55
Победа в напряжённом матче даёт ему право ответить этой группе болельщиков в такой форме
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Л - логика!

А мы еще речам Фурсенко удивлялись. Оказывается, в Зените есть персонажи и хуже.
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