Клопп: «Месси - лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч».
Лучшего игрока выбирают журналисты, так? Таково мнение большинства людей, у меня нет с этим проблем. Я много раз говорил, что Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни.
По твоему посту тебе равных нет,тебе надо тренировать Ливерпуль или Реал итд.
Прошу Вас,глупости пиши мало,только для сарказма, а ты убежденно ляпнул ересь.
По твоему посту тебе равных нет,тебе надо тренировать Ливерпуль или Реал итд.
Прошу Вас,глупости пиши мало,только для сарказма, а ты убежденно ляпнул ересь.