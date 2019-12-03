Клопп: «Месси - лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал тот факт, что нападающий «Барселоны» выиграл «Золотой мяч».

Лучшего игрока выбирают журналисты, так? Таково мнение большинства людей, у меня нет с этим проблем. Я много раз говорил, что Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни.