ГлавнаяНовости

Клопп: «Месси - лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни»

сегодня, 18:24

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси выиграл «Золотой мяч».

Лучшего игрока выбирают журналисты, так? Таково мнение большинства людей, у меня нет с этим проблем. Я много раз говорил, что Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Юнгберг: «Хотел бы проконсультироваться с Венгером»
Сегодня, 19:59 Комментарии1
Моуриньо: «„Манчестер Юнайтед“ - пройденный этап для меня»
Сегодня, 19:20 Комментарии4
Клопп заявил, что ван Дейк заслуживал получить «Золотой мяч»
Сегодня, 19:19 Комментарии7
Терри: «Лэмпард сделал „Челси“ более привлекательным»
Сегодня, 19:02 Комментарии3
Моуриньо: «Уровень и стоимость Бруну Фернандеша – не для „Тоттенхэма“»
Сегодня, 18:56 Комментарии7
Бога: «Возможно, однажды я вернусь в „Челси“»
Сегодня, 17:21 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 1028
сегодня в 19:59
Судя по всему Пеп слил Клоппу АПЛ за голос последнего в пользу Месси. Ахаха) Пепу не в первой так поступать в пользу каталонцев, Бавария подтвердит.)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил dzvinka
   335 / 1028
сегодня в 19:44
Специально ради таких 50ов вроде тебя он и говорит правду
Drakulа
Drakulа
   125 / 1028
сегодня в 18:53
Чтобы получить ЗМ надо раздвигать ноги,как это делает Фрода и барся))))
БарсV
БарсV
   31 / 1028
сегодня в 18:49
Хейтеры Месси, Персофаны Роналду, ваш выход) Держись! Юрген Клопп)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Drakulа
   111 / 1028
сегодня в 18:47
Ну да! Поэтому журналисты выбрали игрока,который обделался в ЛЧ,копа Америки и в кубке! Так он много забивал-крикнут глоры гормона,ну так голы мусорные,раз кроме ЛЛ ничего не выиграл,да и то Реал и атлеты сами отдали...!
Клопп лучший тренер мира и отлично разбирается в игроках и он лично много раз наблюдал за игрой Месси,поэтому честно скажи,ты лучше разбираешься в футболе и в талантах или лучший тренер мира Клопп?
По твоему посту тебе равных нет,тебе надо тренировать Ливерпуль или Реал итд.
Прошу Вас,глупости пиши мало,только для сарказма, а ты убежденно ляпнул ересь.
obana777
obana777
   98 / 1028
сегодня в 18:44
Это мнение Клоппа, а не какой-то соккеровской братии с реаловским уклоном, которые яростно брызгают слюной и льют слезы, что девочка Кристина в пролете.
dzvinka
dzvinka
   121 / 1028
сегодня в 18:42
Юрец не глуп, вякнул шо нибуть шобы отвязались и норм. Ему и его команде сейчас внимание не надо, так зачем говорить правду в мире лжи?
носатый физрук
носатый физрук ответил Drakulа
   734 / 1028
сегодня в 18:40
Ну да! Поэтому журналисты выбрали игрока,который обделался в ЛЧ,копа Америки и в кубке! Так он много забивал-крикнут глоры гормона,ну так голы мусорные,раз кроме ЛЛ ничего не выиграл,да и то Реал и атлеты сами отдали...!
ну тебе главное отписаться мы это поняли все отписку приняли если чего продолжай)
носатый физрук
носатый физрук ответил Drakulа
   734 / 1028
сегодня в 18:39
Ну да! Поэтому журналисты выбрали игрока,который обделался в ЛЧ,копа Америки и в кубке! Так он много забивал-крикнут глоры гормона,ну так голы мусорные,раз кроме ЛЛ ничего не выиграл,да и то Реал и атлеты сами отдали...!
а чего сдал реал че он там сдал )))))))))))))просто она реалка ваша уже мусорная команда даже спартак показывает игру обыгрывая цска а реалка не может)))))))
носатый физрук
носатый физрук
   734 / 1028
сегодня в 18:38
если бы чемп взяли тогда да но оказывается команда пропустила важных голов больше чем соперник значит кто лучший наверное дзюба
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   238 / 1028
сегодня в 18:37
Это сказал тренер "Ливерпуля".
носатый физрук
носатый физрук
   734 / 1028
сегодня в 18:37
я как же ван дик? он же по мнению хейтеров лучший был? но как может быть лучший если не взял 1 место в чемпе? а наверное больше пропустили чем лучший защитник мс))))
Ладожский
Ладожский
   126 / 1028
сегодня в 18:34
Клопп зря воздух сотрясать не будет.
Drakulа
Drakulа
   125 / 1028
сегодня в 18:26
Ну да! Поэтому журналисты выбрали игрока,который обделался в ЛЧ,копа Америки и в кубке! Так он много забивал-крикнут глоры гормона,ну так голы мусорные,раз кроме ЛЛ ничего не выиграл,да и то Реал и атлеты сами отдали...!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100