Пуйоль: «Лео, уже шестой „Золотой мяч“, я уверен, что ты выиграешь еще»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил Лионеля Месси с завоеванием шестого «Золотого мяча».
Поздравляю, Лео, уже шесть, и я уверен, что ты еще выиграешь...
Спасибо, что заставил нас наслаждаться. Ты пример страсти и любви к футболу.
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил Лионеля Месси с завоеванием шестого «Золотого мяча».
Поздравляю, Лео, уже шесть, и я уверен, что ты еще выиграешь...
Спасибо, что заставил нас наслаждаться. Ты пример страсти и любви к футболу.
А там как пойдет.
А там как пойдет.