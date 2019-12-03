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Пуйоль: «Лео, уже шестой „Золотой мяч“, я уверен, что ты выиграешь еще»

сегодня, 16:27

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поздравил Лионеля Месси с завоеванием шестого «Золотого мяча».

Поздравляю, Лео, уже шесть, и я уверен, что ты еще выиграешь...

Спасибо, что заставил нас наслаждаться. Ты пример страсти и любви к футболу.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   167 / 1027
сегодня в 16:58
Как же велик Лионель если о нем говорит весь сайт уже больше одного дня без остановки
yrasikos22
yrasikos22 ответил Groove000
   435 / 1027
сегодня в 16:55
Да, так многих можно вспомнить. Но, как правильно заметили в недавней статье здесь, людей больше привлекают голы и передачи
Для таких дел есть приз золотая бутса называеться,а тут вроде как награда лучшему футболисту а не лучшему нападающему.
Groove000
Groove000 ответил yrasikos22
   34 / 1027
сегодня в 16:52
Стоит заметить что сам Пуйоль золотой мяч не получал не разу,хотя у него самого достижений не меньше чем у Месси и как игрок не хуже Месси.
Да, так многих можно вспомнить. Но, как правильно заметили в недавней статье здесь, людей больше привлекают голы и передачи
yrasikos22
yrasikos22 ответил Groove000
   435 / 1027
сегодня в 16:47
Пуйоля сейчас не хватает Барсе...
Стоит заметить что сам Пуйоль золотой мяч не получал не разу,хотя у него самого достижений не меньше чем у Месси и как игрок не хуже Месси.
abramjan
abramjan ответил Drakulа
   312 / 1027
сегодня в 16:42
Его персофанкам тоже будут давать-Дилдо )))))
у них у каждого есть...как оскар по форме только месси ...)))
Drakulа
Drakulа ответил abramjan
   127 / 1027
сегодня в 16:41
    abramjan
    abramjan ответил Drakulа
       312 / 1027
    сегодня в 16:40
    Разумеется! Если он за позорный вылет из ЛЧ,позорный проигрыш в кубке,позор и скандал на копа америки получил ЗМ,то его ему будут давать и дальше))))))
      Виссарионович
      Виссарионович
         35 / 1027
      сегодня в 16:37
      Вполне может еще пару лет на том же уровне поиграть.
      А там как пойдет.
      Drakulа
      Drakulа
         127 / 1027
      сегодня в 16:33
      Разумеется! Если он за позорный вылет из ЛЧ,позорный проигрыш в кубке,позор и скандал на копа америки получил ЗМ,то его ему будут давать и дальше))))))
      Groove000
      Groove000
         34 / 1027
      сегодня в 16:29
      Пуйоля сейчас не хватает Барсе...
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