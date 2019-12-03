Пуйоль: «Лео, уже шестой „Золотой мяч“, я уверен, что ты выиграешь еще»

Бывший защитник «Барселоны» поздравил с завоеванием шестого «Золотого мяча».

Поздравляю, Лео, уже шесть, и я уверен, что ты еще выиграешь...

Спасибо, что заставил нас наслаждаться. Ты пример страсти и любви к футболу.