ГлавнаяНовости

Жезус рассказал, как Фернандиньо помог ему перед матчем с «Бернли»

сегодня, 18:04
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли1 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о разговоре с полузащитником «горожан» Фернандиньо перед игрой против «Бернли». По словам нападающего, беседа с партнером по команде помогла ему хорошо выступить в этом матче и прервать голевую «засуху».

Он подошел, чтобы поговорить и сказал мне сохранять спокойствие. Я был спокоен, более уверен и сумел забить два гола, что очень важно для меня.  

Накануне «Ман Сити» обыграл на выезде «Бернли» в матче 15-го тура АПЛ (4:1). Жезус отметился дублем в этой встрече. Также голы в составе «горожан» забили Рияд Марез и Родри. У хозяев отличился Робби Брейди.

Отметим, что после победы над «Бернли» наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался о Жезусе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиСанчо не планирует покидать «Боруссию» в январе
Сегодня, 18:48 Комментарии1
Меж двух берегов
Вчера, 11:45Олег Лыткин в блоге Будем знакомы
Журналист: «Роналду сидел в машине до момента своего награждения»
Вчера, 06:56 Комментарии13
Гризманн опубликовал совместное фото с Месси и «Золотым мячом»
Вчера, 06:36 ФотоКомментарии5
Мхитарян блеснул знанием итальянского языка спустя три месяца в «Роме»
02 декабря ВидеоКомментарии4
Голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»
01 декабря ФотоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roman73
Roman73
   377 / 1017
сегодня в 19:27
Жезус действовал в этом матче тоньше, чем Агуэро, который всегда бьёт на силу.
ДСА
ДСА
   192 / 1017
сегодня в 18:21
Матч удался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100