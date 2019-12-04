Жезус рассказал, как Фернандиньо помог ему перед матчем с «Бернли»

сегодня, 18:04

Форвард «Манчестер Сити» рассказал о разговоре с полузащитником «горожан» Фернандиньо перед игрой против «Бернли». По словам нападающего, беседа с партнером по команде помогла ему хорошо выступить в этом матче и прервать голевую «засуху».

Он подошел, чтобы поговорить и сказал мне сохранять спокойствие. Я был спокоен, более уверен и сумел забить два гола, что очень важно для меня.

Накануне «Ман Сити» обыграл на выезде «Бернли» в матче 15-го тура АПЛ (4:1). Жезус отметился дублем в этой встрече. Также голы в составе «горожан» забили и Родри. У хозяев отличился Робби Брейди.

Отметим, что после победы над «Бернли» наставник «Ман Сити» высказался о Жезусе.