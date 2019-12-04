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«Барселона» повысила сумму отступных за Фати до € 170 млн

сегодня, 22:19

«Барселона» и Анссумане Фати договорились об улучшении условий контракта. Соглашение на улучшенных условиях будет действовать до 30 июня 2022 года. В договоре предусмотрена опция продления еще на два сезона.

Кроме того, «Барса» увеличила фиксированную сумму выкупа Фати – со 100 до 170 миллионов евро. Сумма повысится до 400 миллионов евро, когда игрок подпишет профессиональный контракт как полноценный член первой команды клуба.

Ранее сообщалось, что Фати получил право выступать за сборную Испании.

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил dimagas2
   97 / 1005
сегодня в 23:06
Через 15 лет ему будет 32. Нет, еще рано будет. В Юве надо под 35. Ибра и Адурис реальные кандидаты, как раз будут конкурировать с Марио))
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
   444 / 1005
сегодня в 22:59
Через год-два тупой бегунок пойдёт по арендным рукам алавесов, леганесов и эйбаров
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   55 / 1005
сегодня в 22:51
Тут потолка нет.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   257 / 1005
сегодня в 22:26
Талант!
dimagas2
dimagas2
   140 / 1005
сегодня в 22:22
В Ювентус лет через 15 ,свободным агентом)))
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