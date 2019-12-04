«Барселона» повысила сумму отступных за Фати до € 170 млн

сегодня, 22:19

«Барселона» и договорились об улучшении условий контракта. Соглашение на улучшенных условиях будет действовать до 30 июня 2022 года. В договоре предусмотрена опция продления еще на два сезона.

Кроме того, «Барса» увеличила фиксированную сумму выкупа Фати – со 100 до 170 миллионов евро. Сумма повысится до 400 миллионов евро, когда игрок подпишет профессиональный контракт как полноценный член первой команды клуба.

Ранее сообщалось, что Фати получил право выступать за сборную Испании.