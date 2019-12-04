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Семак: «Кокорин не получает денег до зимней паузы»

сегодня, 16:48

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о статусе форварда Александра Кокорина в клубе.

Он тренируется с основным составом с момента возвращения. Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.

На что он живет? Думаю, он все же успел что-то подкопить. И может себе позволить сходить куда-то. Пусть ходит куда хочет. Главное понимать: быть медийной фигурой – это очень ответственно, нужно показывать хороший пример будущему поколению.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 1006
сегодня в 17:27
Продаст кое-что из ненужного. Голодать не будет...
Бубнин
Бубнин
   232 / 1006
сегодня в 17:20
На "Удельной" у входа в метро мелочь стреляет..
mangoх12
mangoх12
   30 / 1006
сегодня в 17:18
днем питается на базе а вечером дома булкой с кефиром
drug01
drug01
   174 / 1006
сегодня в 17:06
Главное чтобы он играл достойно!
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