Семак: «Кокорин не получает денег до зимней паузы»

Наставник «Зенита» рассказал о статусе форварда в клубе.

Он тренируется с основным составом с момента возвращения. Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения.

На что он живет? Думаю, он все же успел что-то подкопить. И может себе позволить сходить куда-то. Пусть ходит куда хочет. Главное понимать: быть медийной фигурой – это очень ответственно, нужно показывать хороший пример будущему поколению.