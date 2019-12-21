Бакаев: «Дорогой автомобиль мешает развиваться молодому футболисту»

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21 декабря 2019, 12:06

Полузащитник «Спартака» рассказал о том, есть ли у него дорогой автомобиль и почему он очень рано приезжает на базу клуба.

Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе. А почему рано – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу.

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