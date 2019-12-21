Бакаев: «Дорогой автомобиль мешает развиваться молодому футболисту»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, есть ли у него дорогой автомобиль и почему он очень рано приезжает на базу клуба.
Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе.
А почему рано – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу.
Недавно Зелимхан признался, что мечтает о встрече с Хабибом и Роналду.
Не важно что ты имеешь, важно как ты этим распоряжаешься!
То есть хорошая дорогая вещь, в данном случае машина, ведет к деградации? Так почему же тогда З.Бакаев не называет всё своими именами? Почему он того же Гулиева в открытую так не называет? Значит он презирает его, но молчит!
Да и вообще странная у него философия, ту же веру он понимает по своему, колени на фото закрашивает, прикрывает, а на поле бегает на показ и всё ему нипочём!!!
Это как некоторые едят сало и говорят: "я под крышей, меня не видит".
Хотел показать З.Бакаев мозги, а вышло всё наоборот!!!
Не важно что ты имеешь, важно как ты этим распоряжаешься!
То есть хорошая дорогая вещь, в данном случае машина, ведет к деградации? Так почему же тогда З.Бакаев не называет всё своими именами? Почему он того же Гулиева в открытую так не называет? Значит он презирает его, но молчит!
Да и вообще странная у него философия, ту же веру он понимает по своему, колени на фото закрашивает, прикрывает, а на поле бегает на показ и всё ему нипочём!!!
Это как некоторые едят сало и говорят: "я под крышей, меня не видит".
Хотел показать З.Бакаев мозги, а вышло всё наоборот!!!
бан за хештег.
бан за хештег.
Любовь надо оставить до 25 лет, а то вдруг измена и т.п. и дипресуха))
Любовь надо оставить до 25 лет, а то вдруг измена и т.п. и дипресуха))