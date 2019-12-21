Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2019/2020

Бакаев: «Дорогой автомобиль мешает развиваться молодому футболисту»

21 декабря 2019, 12:06

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о том, есть ли у него дорогой автомобиль и почему он очень рано приезжает на базу клуба.

Тачки нет, езжу на такси, пока не хочу покупать. Машина мешает развиваться молодому футболисту. Отец считает, что когда молодые, 17-18-летние игроки покупают тачки, то они в развитии начинают отставать. Должен быть только футбол и полная концентрация на футболе.

А почему рано – не хочется в пробки попадать. Если выехать хотя бы на 10 минут позже, то застрянешь сильно. Мне нормально приезжать к 8 утра: подготовка идет, к доктору захожу.

Недавно Зелимхан признался, что мечтает о встрече с Хабибом и Роналду

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Уткин — о Зозуле: «У него на лбу написано „я — му*ак“»
21 декабря 2019
Пономарёв: «Моуриньо — обыкновенный аферист»
20 декабря 2019
Пономарёв: «Надо, чтобы Слуцкого приняли в „Рубине“»
20 декабря 2019
Гендиректор «Зенита»: «До конца сезона Дриусси точно останется в команде»
20 декабря 2019
Бояринцев: «На 100% уверен, что Шаронов останется в системе „Рубина“»
20 декабря 2019
Бояринцев: «Помочь „Рубину“ выжить для Слуцкого тоже амбициозная задача»
20 декабря 2019
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
21 декабря 2019 в 19:13
О чём говорит З.Бакаев?
Не важно что ты имеешь, важно как ты этим распоряжаешься!
То есть хорошая дорогая вещь, в данном случае машина, ведет к деградации? Так почему же тогда З.Бакаев не называет всё своими именами? Почему он того же Гулиева в открытую так не называет? Значит он презирает его, но молчит!
Да и вообще странная у него философия, ту же веру он понимает по своему, колени на фото закрашивает, прикрывает, а на поле бегает на показ и всё ему нипочём!!!
Это как некоторые едят сало и говорят: "я под крышей, меня не видит".
Хотел показать З.Бакаев мозги, а вышло всё наоборот!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
21 декабря 2019 в 14:31
Сказал на публику
Аpбитр
Аpбитр ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2019 в 13:21
Заголовок какой есть таким и был: «Дорогой автомобиль мешает развиваться молодому футболисту» без всякого "езжу на такси"
бан за хештег.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 декабря 2019 в 13:15
Оказывается плохому танцору не только ветер мешает, но и дорогой автомобиль! Это новость!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
21 декабря 2019 в 12:58, ред.
ну если считать, что автомобиль это не роскошь, а средство передвижения, то не мешает, праститутки, гуляния по кабакам тусовкам, вот что реально мешает молодому футболисту ИМХО
Любовь надо оставить до 25 лет, а то вдруг измена и т.п. и дипресуха))
ДАША Д
ДАША Д
21 декабря 2019 в 12:43
Правильно, до 20 лет Лада Гранта и не более того, до 25 лет Ларгус или ХRay с Вестой. И только в 30 лет иномарку.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответ Тарасобаня. (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2019 в 12:22
Чего ж тогда Малкому 6 млн евро отвалили?
LOpp
LOpp
21 декабря 2019 в 12:17, ред.
Высокие зарплаты и Зенит мешают развиваться молодым футболистам
Strikers188
Strikers188
21 декабря 2019 в 12:11
Сама машина никак не мешает, мешают мысли о том, что уже в жизни всё есть и больше не надо никак выкладываться.
Дракон1988
Дракон1988
21 декабря 2019 в 12:10
Так то всё верно и правильно,только скорее плохая голова и куча бабла мешают развиваться молодому футболисту,автомобиль тут вторичен и как следствие всего этого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 