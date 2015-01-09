Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжьМемориал Гранаткина 2015

Корея обыграла сборную Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина

09 января 2015, 20:50
Сборная Санкт-Петербурга под руководством Владимира Казачёнка уступила юношеской сборной Южной Кореи на Мемориале Гранаткина.

Мемориал Гранаткина. Группа H. 

Южная Корея - Санкт-Петербург — 1:0 (1:0)
Гол: Кан 30'. 

Южная Корея: Сонг, М.Ким, С.Ким, Кан (П.Хан 58'), Лим (Дж.Ли 78'), Ч.Хан, Ким, Пак (Пен 82', Квон 86'), Чой, Шин (Ву 16'), Д.Ли (На 89').

Санкт-Петербург: Кизеев, Майков (Круговой 46'), Стариков (Новопашин 45'), Тягло (Смирнов 86'), Андреев, И.Иванов (С.Иванов 36'), Косолапов, Гарибов (Мартиросян 66'), Слащёв, Водянников, Куцеро (Романов 80').
 
Предупреждения: Д.Ли 12', Ву 47', Куцеро 54', Ч.Хан 73'. 

Удаление: Ву 90'.
Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная Москвы обыграла юношескую сборную России (1998 г.р.)
08 января 2015
Сборная Санкт-Петербурга была сильнее команды Азербайджана на Мемориале Гранаткина
07 января 2015
Галактионов: «Турнир близится к концу, важно закончить его на мажорной ноте»
07 января 2015
Российские юноши разгромили команду Словении
07 января 2015
Юношеская сборная России (1998 г.р.) уступила грекам
07 января 2015
Юношеская сборная России под руководством Кирьякова одержала вторую победу на Мемориале Гранаткина
05 января 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 