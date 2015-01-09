Корея обыграла сборную Санкт-Петербурга на Мемориале Гранаткина

Сборная Санкт-Петербурга под руководством Владимира Казачёнка уступила юношеской сборной Южной Кореи на Мемориале Гранаткина.
Мемориал Гранаткина. Группа H.
Мемориал Гранаткина. Группа H.
Южная Корея - Санкт-Петербург — 1:0 (1:0)
Гол: Кан 30'.
Предупреждения: Д.Ли 12', Ву 47', Куцеро 54', Ч.Хан 73'.
Южная Корея: Сонг, М.Ким, С.Ким, Кан (П.Хан 58'), Лим (Дж.Ли 78'), Ч.Хан, Ким, Пак (Пен 82', Квон 86'), Чой, Шин (Ву 16'), Д.Ли (На 89').
Санкт-Петербург: Кизеев, Майков (Круговой 46'), Стариков (Новопашин 45'), Тягло (Смирнов 86'), Андреев, И.Иванов (С.Иванов 36'), Косолапов, Гарибов (Мартиросян 66'), Слащёв, Водянников, Куцеро (Романов 80').
Южная Корея: Сонг, М.Ким, С.Ким, Кан (П.Хан 58'), Лим (Дж.Ли 78'), Ч.Хан, Ким, Пак (Пен 82', Квон 86'), Чой, Шин (Ву 16'), Д.Ли (На 89').
Санкт-Петербург: Кизеев, Майков (Круговой 46'), Стариков (Новопашин 45'), Тягло (Смирнов 86'), Андреев, И.Иванов (С.Иванов 36'), Косолапов, Гарибов (Мартиросян 66'), Слащёв, Водянников, Куцеро (Романов 80').
Удаление: Ву 90'.