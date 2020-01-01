Дубль Жезуса принес победу «Ман Сити» над «Эвертоном»

«Манчестер Сити» с минимальным преимуществом одолел «Эвертон» в игре 21-го тура АПЛ. «Горожане» (44 очка) занимают третье место, «ириски» (25 баллов) - десятые.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Эвертон» 2:1 (0:0)
Голы: Габриэл Жезус 51, Габриэл Жезус 58 - Ришарлисон 71
«Манчестер Сити»: Браво, Родри, Фернандиньо, Гарсия, Канселу, Де Брюйне, Гюндоган, Менди, Марез (Стерлинг 90+3), Фоден (Сильва 83), Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен (Уолкотт 59), Йерри Мина, Холгейт, Сидибе, Сигурдссон (Кин 66), Делф, Дэвис, Динь, Ришарлисон, Калверт-Льюин
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Йерри Мина 30, Делф 69, Дэвис 79, Калверт-Льюин 86
Ранее «Тоттенхэм» не смог забить в ворота «Саутгемптона».
МанСити с победой!
МанСити с победой!