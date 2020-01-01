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Дубль Жезуса принес победу «Ман Сити» над «Эвертоном»

вчера, 22:23
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«Манчестер Сити» с минимальным преимуществом одолел «Эвертон» в игре 21-го тура АПЛ. «Горожане» (44 очка) занимают третье место, «ириски» (25 баллов) - десятые.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Эвертон» 2:1 (0:0)
Голы: Габриэл Жезус 51, Габриэл Жезус 58 - Ришарлисон 71

«Манчестер Сити»: Браво, Родри, Фернандиньо, Гарсия, Канселу, Де Брюйне, Гюндоган, Менди, Марез (Стерлинг 90+3), Фоден (Сильва 83), Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен (Уолкотт 59), Йерри Мина, Холгейт, Сидибе, Сигурдссон (Кин 66), Делф, Дэвис, Динь, Ришарлисон, Калверт-Льюин
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Йерри Мина 30, Делф 69, Дэвис 79, Калверт-Льюин 86

Ранее «Тоттенхэм» не смог забить в ворота «Саутгемптона».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:37
Ириски долго сопротивлялись
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:34
Эвертон посопротивлялся для приличия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:53
Зарешал...
ОПС
ОПС
сегодня в 06:51
Тяжеловато, но победа есть победа.
cska plus
cska plus
сегодня в 06:34
МС с победой!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:09
Эвертон сейчас вряд ли мог надеяться обыграть Сити на Этихад, но хотя бы сейчас Эвертон начал побеждать, тех кого они и должны обыгрывать, раньше даже этого не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:59
Ожидаемо!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:42
Сити шикарен, но далеко не идеален, центр дефы им нужны как воздух
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:09
Все решили в первом тайме
Nickolai S
Nickolai S
вчера в 22:57
Анчелотти продолжает уверенной поступью покорять АПЛ. Жезус, кстати, мог легко делать 4.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:33
Отлично! Очки нужны как воздух.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:28
Молодцы горожане!!!
da da da
da da da
вчера в 22:25
Сити с победой,Пеп хозяин АНчи.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:24
бодрый матч
МанСити с победой!
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