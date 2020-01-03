Анчелотти: «„Эвертон“ хочет показать против „Ливерпуля“ свой футбол»

Главный тренер «Эвертона» поделился мыслями перед предстоящей игрой Кубка Англии с «Ливерпулем»:

Нам предстоит сыграть с лучшей командой мира. Поздравляю их с победой на клубном ЧМ .

Не хочу тратить время на разговоры про трансферный рынок, потому что хочу тратить энергию на объяснение футболистам, какой я хочу видеть нашу игру.

Последним трофеем, выигранным «Эвертоном», был Кубок Англии в 1995 году. Будет сложно. Это нормально.

Все знают, как играют «Ливерпуль». У них фантастическая команда с фантастическими контратаками. Необходимо показать идеальную игру. Нельзя защищаться все 90 минут, да и мы не будем этого делать. Хотим играть в свой футбол.

В нашей команде фантастический настрой. Знаю, что сейчас игрокам нужно адаптироваться. Для некоторых футболистов те вещи, что я говорю, были в новинку. Мне необходимо быть терпеливым, а футболистам адаптироваться к новому.