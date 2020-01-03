ГлавнаяНовости

Анчелотти: «„Эвертон“ хочет показать против „Ливерпуля“ свой футбол»

сегодня, 15:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон05.01.2020 в 19:01 Не начался

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями перед предстоящей игрой Кубка Англии с «Ливерпулем»:

Нам предстоит сыграть с лучшей командой мира. Поздравляю их с победой на клубном ЧМ.

Не хочу тратить время на разговоры про трансферный рынок, потому что хочу тратить энергию на объяснение футболистам, какой я хочу видеть нашу игру.

Последним трофеем, выигранным «Эвертоном», был Кубок Англии в 1995 году. Будет сложно. Это нормально.

Все знают, как играют «Ливерпуль». У них фантастическая команда с фантастическими контратаками. Необходимо показать идеальную игру. Нельзя защищаться все 90 минут, да и мы не будем этого делать. Хотим играть в свой футбол.

В нашей команде фантастический настрой. Знаю, что сейчас игрокам нужно адаптироваться. Для некоторых футболистов те вещи, что я говорю, были в новинку. Мне необходимо быть терпеливым, а футболистам адаптироваться к новому.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник «красных» Наби Кейта пропустит игру с «Эвертоном». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Манджукич: «Мне очень понравилось играть в „Ювентусе“ с Роналду»
Сегодня, 16:39 Комментарии0
Зидан: «Хочу, чтобы „Реал“ продолжал прогрессировать каждый день в 2020-м»
Сегодня, 16:01 Комментарии2
Зидан: «Желаю Погба всего наилучшего»
Сегодня, 15:02 Комментарии5
Ибрагимович: «В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28»
Сегодня, 14:29 Комментарии11
Жардим: «Меня уволили из-за Петрова»
Сегодня, 14:15 Комментарии5
Неймар может остаться в ПСЖ, если клуб в Лиге чемпионов пройдет далеко
Сегодня, 14:07 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:26
Да кому нужен этот кубок Англии?Канчелотти какой футбол показать хочешь?да же молодняк порвет Эвертон
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 16:00
грядет сенсация и первое поражение ливера!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100