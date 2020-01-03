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Ибрагимович: «В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28»

сегодня, 14:29

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в «Милан»:

У меня прекрасные отношения с болельщиками. С их поддержкой легче показывать результат. Я готов и сразу же надеюсь заиграть.

После моего последнего матча за «Лос-Анджелес Гэлакси» мне позвонил Мальдини, и мы обсудили мое самочувствие и общие вопросы.

В 38 лет у меня было больше предложений от клубов, чем в 28.

В свое время после этапа карьеры в «Барселоне» «Милан» мне вернул счастье от игры в футбол. Я пришел сюда для улучшения ситуации. Результаты не радуют. Однако сезон - это марафон, а не спринт. Нужно верить и много работать. Я до сих пор не потерял страсть к игре.

«Милан» - это «Милан». Историю не перепишешь. Многое изменилось после ухода Берлускони. Я позитивно настроен и выкладываюсь на 200%. Если бы не верил в это,  то не сидел бы сейчас здесь.

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Байкал-38.
Байкал-38. ответил Виссарионович
сегодня в 16:29
Ну Ювентус же тоже пригласил нарцисса-клоуна) И вроде не прогадал.
Если ты про гея-нарцисса, то там совсем другая история.
Виссарионович
Виссарионович ответил Байкал-38.
сегодня в 16:15
Ну Ювентус же тоже пригласил нарцисса-клоуна) И вроде не прогадал.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:08
Надо было уточнить, что в 28 его приглашали на усиление команды, а в 38 приглашали на работу клоуном!!!
Для чего Милан пригласил нарцисса-клоуна? Только для пиара, Ибра будет выступать в роли клоуна, тем самым обращать внимание на клуб, не более того!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:48
Теперь на поле придется доказывать.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:42
Удачи Златану с Миланом!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cska plus
сегодня в 15:37
Над кем он издевается???Над клубом в который сам же перешёл???Я понимаю Новый год,спиртное рекой,но иногда же нужно соображать....
ariec93
ariec93
сегодня в 15:21
Ну предложений могло прибавиться, потому-что середняков больше, чем топ-клубов.
drug01
drug01
сегодня в 15:16
Вот когда СТАРОСТЬ в РАДОСТЬ-здоровья и успешной игры !!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 14:39
Ибра издевается, статус позволяет.
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