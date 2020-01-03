Ибрагимович: «В 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28»

Шведский нападающий прокомментировал свое возвращение в «Милан»:

У меня прекрасные отношения с болельщиками. С их поддержкой легче показывать результат. Я готов и сразу же надеюсь заиграть.

После моего последнего матча за «Лос-Анджелес Гэлакси» мне позвонил Мальдини, и мы обсудили мое самочувствие и общие вопросы.

В 38 лет у меня было больше предложений от клубов, чем в 28.

В свое время после этапа карьеры в «Барселоне» «Милан» мне вернул счастье от игры в футбол. Я пришел сюда для улучшения ситуации. Результаты не радуют. Однако сезон - это марафон, а не спринт. Нужно верить и много работать. Я до сих пор не потерял страсть к игре.

«Милан» - это «Милан». Историю не перепишешь. Многое изменилось после ухода Берлускони. Я позитивно настроен и выкладываюсь на 200%. Если бы не верил в это, то не сидел бы сейчас здесь.