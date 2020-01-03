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Жардим: «Меня уволили из-за Петрова»

сегодня, 14:15

Португальский тренер Леонарду Жардим рассказал о своем уходе из «Монако».

Я вернулся в клуб по просьбе Рыболовлева (владелец «Монако»). Команда после этого провела хорошую серию матчей. Затем в клуб пришел Олег Петров. Я никогда не чувствовал себя его тренером. После зимних праздников Петров заявил мне, что Рыболовлев решил расстаться со мной. Это решение он принял по совету Петрова.

Напомним, что Жардим тренировал «Монако»  с 2014 по 2018 год. В январе 2019 года он вернулся в клуб. Олег Петров же заменил Вадима Васильева на посту вице-президента и генерального директора «Монако» в феврале прошлого года.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 15:19
Прочитал заголовок и подумал что Серёга Петров из Краснодара звякнул Рыболовлеву и скказал - увольняй 3! ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:58
Уверен что Жардим так или иначе сделает шаг вперёд, а вот получится ли то же самое у Монако - не факт.
cska plus
cska plus
сегодня в 14:42
Жардима знаем а кто такой петров хоть и свой?
VIPded
VIPded
сегодня в 14:39
Мутки руководства всегда только по клубу и бьют...(((
la-respect0
la-respect0
сегодня в 14:26
Удачи Жардиму в новом клубе!Без дела не останется.В Шип ему бы)
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