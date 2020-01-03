Жардим: «Меня уволили из-за Петрова»

сегодня, 14:15

Португальский тренер рассказал о своем уходе из «Монако».

Я вернулся в клуб по просьбе Рыболовлева (владелец «Монако»). Команда после этого провела хорошую серию матчей. Затем в клуб пришел Олег Петров. Я никогда не чувствовал себя его тренером. После зимних праздников Петров заявил мне, что Рыболовлев решил расстаться со мной. Это решение он принял по совету Петрова.

Напомним, что Жардим тренировал «Монако» с 2014 по 2018 год. В январе 2019 года он вернулся в клуб. Олег Петров же заменил Вадима Васильева на посту вице-президента и генерального директора «Монако» в феврале прошлого года.