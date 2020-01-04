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Оуэн: «Сегодняшний „Ливерпуль“ показывает, наверное, лучшую игру в истории»

сегодня, 20:40

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн оценил высокие результаты «мерсисайдцев» в этом сезоне.

Еще несколько лет назад были сомнения в «Ливерпуле», ему сложно было удерживать лидерство в счете, он хрупко выглядел в концовках, терял много очков, имея преимущество в два-три гола по ходу матча. Помню несколько таких примеров в ЛЧ.

В этом году их игра - сенсация. У них есть разнообразие в способах игры, они могут забивать с любой части поля, здорово работают на флангах и активно используют крайних защитников. У них есть абсолютно все.

Мы являемся свидетелями игры одной из лучших команд Премьер-Лиги в истории, без сомнения, если не самой лучшей. Единственное, что им сейчас нужно сделать, это выиграть трофей и, вероятно, выиграть его пару раз. Команда уже долгое время играет невероятно, и ей нужно лишь выиграть этот трофей.

Ранее голкипер «Ливерпуля» Адриан прокомментировал выступление команды в текущем сезоне:

 

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гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 20:54
зато в лч вылетят в 1/8, ахахахахахах
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