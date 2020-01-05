Анчелотти: «„Ливерпуль“, конечно, фаворит, но в дерби все может произойти»

Главный тренер «Эвертона» поделился мнением о предстоящем дерби с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Каждое дерби имеет очень важное значение для фанатов, это особенная игра для них. Я принимал участие в миланском и римском дерби и знаю, насколько такие матчи отличаются от остальных.

«Ливерпуль», конечно, фаворит, но в дерби все может произойти. Нам нужно верить в себя, играть в наш футбол и стараться пройти дальше. Все знают, насколько важен этот турнир.