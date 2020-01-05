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Анчелотти: «„Ливерпуль“, конечно, фаворит, но в дерби все может произойти»

сегодня, 17:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон19:01 Не начался

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем дерби с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

Каждое дерби имеет очень важное значение для фанатов, это особенная игра для них. Я принимал участие в миланском и римском дерби и знаю, насколько такие матчи отличаются от остальных.

«Ливерпуль», конечно, фаворит, но в дерби все может произойти. Нам нужно верить в себя, играть в наш футбол и стараться пройти дальше. Все знают, насколько важен этот турнир.

Ранее Анчелотти заявил, что несколько лет назад мог возглавить «Ливерпуль». 

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SAINTS
SAINTS
сегодня в 18:09
Дерби есть дерби!
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:48
думаю порвете клопповник
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