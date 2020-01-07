Марез признан лучшим игроком Магриба в 2019 году

Полузащитник сборной Алжира и «Манчестер Сити» Рияд Марез удостоился награды от издания France Football.
Марез стал победителем в номинации лучший игрок Магриба (общее название стран северо-западной Африки - прим.) в 2019 году.
В 2019 году Марез выиграл в составе «горожан» выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги, а также помог своей сборной победить в Кубке африканских наций.
Рияд получает эту награду уже в третий раз. Ранее он был ее обладателем в 2015 и 2016 годах.
Отметим, что Марез в голосовании за обладателя «Золотого мяча-2019» занял 10-е место.