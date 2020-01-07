Левандовски и Зоммер признаны лучшими игроками первого круга Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим полевым игроком первого круга Бундеслиги в текущем сезоне по версии журнала Kicker.
31-летний польский форвард набрал 44,7% голосов. В его активе 17 матчей и 19 забитых мячей.
Второе место в голосовании занял нападающий Тимо Вернер («Лейпциг»), набравший 14,6% голосов, третье место у нападающего дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо (14,6%).
Среди вратарей лучшим стал голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зомер, второе место у вратаря «Баварии» Мануэля Нойера.
Стоит отметить, что Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.