«Наполи» вместо Лоботки может приобрести хавбека «Лейпцига» Демме

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По информации итальянских СМИ , «Наполи» рассматривает вариант покупки полузащитника «Лейпцига» .

Отмечается, что неаполитанцы не могут договориться с полузащитником «Сельты» Станиславом Лоботкой, поэтому планируют покупку 28-летнего немецкого хавбека из «Зальцбурга».

Стоимость Демме оценивается в сумму от 15 до 18 млн евро. В текущем сезоне Диего сыграл в 24 матчах в Бундеслиге, отличившись одним голом.

Тем не менее, из других источников известно, что о трансфере Лоботки будет объявлено в ближайшее время.