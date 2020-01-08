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«Наполи» вместо Лоботки может приобрести хавбека «Лейпцига» Демме

сегодня, 10:48

По информации итальянских СМИ, «Наполи» рассматривает вариант покупки полузащитника «Лейпцига» Диего Демме.

Отмечается, что неаполитанцы не могут договориться с полузащитником «Сельты» Станиславом Лоботкой, поэтому планируют покупку 28-летнего немецкого хавбека из «Зальцбурга».

Стоимость Демме оценивается в сумму от 15 до 18 млн евро. В текущем сезоне Диего сыграл в 24 матчах в Бундеслиге, отличившись одним голом.

Тем не менее, из других источников известно, что о трансфере Лоботки будет объявлено в ближайшее время.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:19
Равноценная замена.
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