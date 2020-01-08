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Мулен: «ПСЖ равнодушен к Кубку Лиги? Сомневаюсь в этом»

сегодня, 14:58
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен23:05 Не начался

Вратарь «Сент-Этьена» Жесси Мулен поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Кубка французской Лиги против ПСЖ.

ПСЖ равнодушен к Кубку из-за Лиги чемпионов? Я понимаю, что в футболе встречаются такие случаи, когда команды решают не ставить упор на местные кубки, концентрируясь на крупных турнирах. Может быть я не в курсе, но ПСЖ в подобном отношении не замечен. Класс этой команды даже не подразумевает того, чтобы пренебречь каким-то турниром. Их резерв сопоставим с основными составами многих клубов Лиги 1.

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