Холанд — лучший по голам в международных матчах в 2025 году

02 января 2026, 11:08

Форвард «Манчестер Сити» стал лучшим международным бомбардиром 2025 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ).

В рейтинге, который учитывает только голы в международных матчах, у норвежца оказалось 29 мячей (12 за «Манчестер Сити» и 17 за Норвегию). За всю историю подсчета Холанд уступил только , который в 2017 году забил на международном уровне 32 гола.

Форвард «Баварии» и сборной Англии в 2025 году стал вторым (23 мяча), француз из «Реала» — 3-й (22 гола).