Холанд — лучший по голам в международных матчах в 2025 году

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим международным бомбардиром 2025 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В рейтинге, который учитывает только голы в международных матчах, у норвежца оказалось 29 мячей (12 за «Манчестер Сити» и 17 за Норвегию). За всю историю подсчета Холанд уступил только Криштиану Роналду, который в 2017 году забил на международном уровне 32 гола.
Форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн в 2025 году стал вторым (23 мяча), француз Килиан Мбаппе из «Реала» — 3-й (22 гола).
Если Вы об уровне футбола, то и сборная Норвегии, и их высшая лига весьма и довольно высокого уровня, соответственно.
Болейте за своих, а не против чужих!
