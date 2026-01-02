Top.Mail.Ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Холанд — лучший по голам в международных матчах в 2025 году

02 января 2026, 11:08

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал лучшим международным бомбардиром 2025 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В рейтинге, который учитывает только голы в международных матчах, у норвежца оказалось 29 мячей (12 за «Манчестер Сити» и 17 за Норвегию). За всю историю подсчета Холанд уступил только Криштиану Роналду, который в 2017 году забил на международном уровне 32 гола.

Форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн в 2025 году стал вторым (23 мяча), француз Килиан Мбаппе из «Реала» — 3-й (22 гола).

shur
shur
вчера в 17:10
...хочу поднять новогодний бокал за то,чтобы Эрлинг из Ярла превратился в Конунга ....!!!
Nenash
Nenash
02 января в 23:58
Холанд стал много забивать. Как и Хейлунд.. 🤭
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ КЭТиК (раскрыть)
02 января в 15:40
А норвежские футболисты имеют тенденцию не быть голеадорами?

Если Вы об уровне футбола, то и сборная Норвегии, и их высшая лига весьма и довольно высокого уровня, соответственно.
КЭТиК
КЭТиК
02 января в 15:20
Голеадор от бога, хоть и норвежец.
stanichnik
stanichnik
02 января в 13:38, ред.
Впечатляющая статистика у норвежца. Наши бомбардиры Главной команды страны, играя в этом году со сборными Гренады, Замбии и прочими "карликами" даже половину от голов Холланда не смогли забить. Да и на клубном уровне картина была бы не лучше, там вообще, к великому сожалению, на первых ролях у нас одни легионеры, за исключением пожалуй Локомотива.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
02 января в 13:37
Время у него ещё достаточно чтобы догнать и перегнать Рональдо.
VeniaminS
VeniaminS
02 января в 13:20
Хорошая результативность,достойная кандидатура.
particular
particular
02 января в 11:37
Холланд продолжает прогибать рейтинги, титулы и признание...
Гость
