Черевченко оценил вклад Мухамадиева в развитие футбола России

1767341949

02 января 2026, 11:19

Чемпион России в составе московского «Спартака» внес большой вклад в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане. Такое мнение высказал бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана .

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни.

«Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нем будут всегда, — сказал Черевченко. — Очень грустно, что он ушел из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе»

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе «Спартака». С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского «Рубина». За тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу — обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана.