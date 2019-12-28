Определяющий год для «горожан»

вчера, 20:00

«Соккер.ру» с нетерпением ждет зимнее трансферное окно и выступления «быков» весной, ведь задача – место в ЛЧ .

Зачем «Краснодару» Лига чемпионов?

Галицкий в одном из редких интервью – совсем нефутбольных, рассуждал в том ключе, что три матча ЛЧ ничего не меняют, важнее успешно играть в РПЛ . Но разве во внутренних турнирах получается? Или, может, в Кубке России есть успехи? Нет, самый светлый миг 2019 года для футбольного «Краснодара» - день прохода «Порту» в Лиге чемпионов. И это была квалификация! А в основном турнире, куда скорее попадут со второго места, нежели с первого – стало быть, могут встретить соперников в стиле «Атлетико» и «Ювентуса», будет интереснее и футболистам, и зрителям.

Мусаев и его штаб покажут класс в 2020-м?

«Краснодару» не нужен тренер, вроде Гаттузо – сомнительного качества, лишь бы иностранец. Одновременно нет оснований слепо верить в Мусаева или Матвеева, который формально записан главным, раз у основного наставника пока нет соответствующей лицензии. Мурад Олегович получил время, поддержку, летом – деньги на трансферы. В результате «быки» не зашли в ЛЧ – а могли, «Олимпиакос» не так страшен, как краснодарцам показалось. Также не идут к первому в истории трофею – победе в Кубке, и в РПЛ не наравне с «Зенитом». К тренеру накопились вопросы, хотя есть объективные обстоятельства.

У «горожан» мощный внутренний резерв?

В прошлом сезоне Классон создал 53 момента для напарников, Перейра – 49, Вандерсон – 47, Газинский – 35. Стоит удивляться, что средняя результативность составляла 1.83 гола за игру, а сейчас упала до 1.73, раз из всей четверки на поле только бразилец? Уругваец – ушел, швед – в лазарете, а россиянин только восстановился. Не стал лидером по пасам под удары Вильена, не получилось у Намли. Фернандеш постарел и не так хорош, как в золотом сезоне «Локомотива». А Кабелла получил травму – видно было, что игрок крутой, жаль. В результате по созданным моментам лидирует Олссон, которого эксперт Аршавин считает футболистом в стиле «ни рыба, ни мясо». Мраморной говядины в меню «Краснодара» точно не хватает, но Газинский вернулся, а Классон и Кабелла должны вернуться весной. Созидательная подпитка будет.

Мусаев задумался о переменах в защите?

Рамиреса активно сватают в «Шальке», Стоцкого – в «Динамо». Спаича и Мартыновича однозначно было мало в центре защиты, чтобы Сафонов не проклинал ошибки своей обороны, пропуская очередной мяч. «Краснодару» пора подумать, как сделать оборону по действиям похожую на Петрова в лучших матчах – чтобы всюду успевали и перекрыли ошибки прошлого. Наверное, также логично поразмыслить о будущем Фьолусона – средний легионер с учетом нового лимита будет слабым помощником на будущее. Еще учтите, что «Краснодар» взял Сорокина у «Рубина», но оставил в аренде до конца сезона – ставку уже сделали, но на будущее. А весной в идеале нужен эдакий Жиго, чтобы с первого матча фанаты увидели в нем нового Гранквиста. Очень высококлассный вожак без труда улучшит защиту, которая пропустила лишь на гол меньше, чем «Спартак».

Как решить еще одну важную проблему?

Много пропускают, поскольку соперники без труда организовывают атаки по центру. Мартынович и Спайич ошибались не раз и не два, но не сказать, что всегда линия защиты отвечала лично за пропущенные мячи. Возвращение Газинского добавит баланса в опорной зоне, но вряд ли есть смысл играть вовсе без цербера, коим Юрий не является, ведь привык, что рядом был Каборе. Пробовали повесить задачи для двоих на Камболова, разглядеть талант в Кайо – теперь пишут, что бразилец не подошел, с ним якобы хотят попрощаться. Освободится место для опорного полузащитника, и понятно, что нужно искать иностранца – доступных россиян с нужными игровыми качествами не видно. В принципе, «Краснодар» по части покупок, если вправду собирается попрощаться с целым рядом игроков, может ограничиться двумя-тремя, и этого хватит. Но также пора понять, почему не все заиграли у «горожан»? Неудачи не самые явные, но есть.

Понимают, чего футболистам не хватает?

«Краснодар» благодарен публике за поддержку – она отличная, «Краснодар» способен выдать мощный отрезок на 20-30 минут даже в ужасном матче, но одновременно будут вроде как вести игру, а потом закончат все очередной унылой по своему турнирному смыслу ничьей. И причина, конечно же, в области психологии. Если бы Сафонов, Игнатьев, Сулейманов, Ари, Вильена или Рамирес четко понимали, что хотят оставаться в «Краснодаре», играть за него много лет и видят перед собой вершину, которую покорят – чемпионство, то работали несколько иначе. Сейчас же «Краснодар» скорее пытается выехать на классе, который точно есть. И на стиле, что не нравится части их соперников. Но уход Игнатьева в «Рубин» служит явным намеком, что начали делить игроков не только по таланту и уровню, но и по заинтересованности в работе на «быков».

Во многих клубах Европы сейчас идеальные условия подготовки, но явные проблемы с мотивацией видим даже у футболистов «Манчестер Юнайтед». «Краснодар» не ставит на большое количество настолько молодых исполнителей, как у Сульшера – по среднему возрасту «быки» старше, но у команды юный тренер. И Мусаев должен четко понять, что 2020 год для него – решающий. Если «Краснодар», лишившись нагрузки в плей-офф Лиги Европы и Кубка России, не защитит вторую строчку и прямую путевку в Лигу чемпионов, то команде нужен другой рулевой.

Ведь Мусаеву все карты в руки. На грамотную работу на трансферном рынке хватит денег от продаж, и спокойные сборы не трудно провести. А дальше будет старт в РПЛ – «Уфа» и «Спартак», «Сочи» и «Динамо». Уже 4 апреля после пятого по счету матча «быков» против невероятно неудобного для них оппонента в Оренбурге – ни одной победы в истории встреч с середняком, можно будет понять, заслуживает ли «Краснодар» прямую путевку в Лигу чемпионов? Ведь нужен позитивный результат, а 2019 год получился скорее разочаровывающим, чем радостным.

Было много травм, пропущенных мячей, упустили место в группе ЛЧ весной «Локомотиву», не завоевали право на решающую стадию летом. Точно не выиграют Кубок России - вылетели. Отстали от «Зенита» на 10 пунктов, поскольку собрали 8 ничьих в 19 играх. И в Лиге Европы не порадовали – из группы не вышли. Самым миролюбивым в РПЛ пора бодаться рогами. «Краснодар» слишком благополучный, чтобы довольствоваться тем, что опережает «Ростова» на целый один пункт, завоеванный на 95-й минуте в очном матче. Команда способна на большее, и если Мусаев не сможет весной убедить в этом коллектив – нужен другой наставник.