Моуриньо: «Сегодня нам не досталось ничего, хотя заслужили хоть что-то»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Это футбол. Иногда тебе достается больше, чем ты заслужил, иногда – меньше. Сегодня нам не досталось ничего, хотя заслужили хоть что-то.

Встречались лучшая команда мира и команда, находящаяся в сложной ситуации, страдающая из-за травм и проводящая сложный отрезок сезона. Парни показали себя замечательно, в моментах когда старались изменить ход матча и навязать сопернику трудности.

О топ-4 можно говорить, когда ты начинаешь сезон с самого начала. Но сложно говорить об этом, когда ты начинаешь работать при отставании в 12 очков.

Вчера мы потратили полчаса на тренировке на отработку того, как защищаться после ввода мяча в игру из аута и в итоге проиграли матч после аута. Считаю, работу арбитров хорошей, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане дотронулся до мяча рукой.

Нам нужно играть с отличным настроем, чтобы соперничать со столь хорошей командой. Считаю, что мы заслужили большего. Мы стали больше давить во втором тайме и действовали более агрессивно.

Я говорил, что «Ливерпуль» возьмет чемпионство в АПЛ , когда они обыграли «Манчестер Сити» несколько месяцев назад.

Им повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку