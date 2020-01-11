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Моуриньо: «Сегодня нам не досталось ничего, хотя заслужили хоть что-то»

вчера, 23:48
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Это футбол. Иногда тебе достается больше, чем ты заслужил, иногда – меньше. Сегодня нам не досталось ничего, хотя заслужили хоть что-то.

Встречались лучшая команда мира и команда, находящаяся в сложной ситуации, страдающая из-за травм и проводящая сложный отрезок сезона. Парни показали себя замечательно, в моментах когда старались изменить ход матча и навязать сопернику трудности.

О топ-4 можно говорить, когда ты начинаешь сезон с самого начала. Но сложно говорить об этом, когда ты начинаешь работать при отставании в 12 очков.

Вчера мы потратили полчаса на тренировке на отработку того, как защищаться после ввода мяча в игру из аута и в итоге проиграли матч после аута. Считаю, работу арбитров хорошей, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане дотронулся до мяча рукой.

Нам нужно играть с отличным настроем, чтобы соперничать со столь хорошей командой. Считаю, что мы заслужили большего. Мы стали больше давить во втором тайме и действовали более агрессивно.

Я говорил, что «Ливерпуль» возьмет чемпионство в АПЛ, когда они обыграли «Манчестер Сити» несколько месяцев назад.

Им повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку

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Все комментарии
Carradona
Carradona
вчера в 23:55
Ставя автобус в надежде на то, что бы что то досталось, и так уже 7-8 лет, это деградация.
drug01
drug01
вчера в 23:51
Слишком он спокоен....
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
вчера в 23:51
После картонных трофеев с интером ты заслуживаешь только клыкануть. Аха-ха)
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