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Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм»

сегодня, 14:38

Форвард «Наполи» Фернандо Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм». «Шпоры» видят в нем замену для своего лидера Харри Кейна, выбывшего до апреля из-за травмы бедра. Лондонский клуб планирует арендовать нападающего «Наполи», сообщила Gazzetta dello Sport.

Льоренте выступал за «Тоттенхэм» в 2017-2019 годах. Он перешел из лондонского клуба в «Наполи» в прошлое трансферное окно.

Отметим, что «Тоттенхэм» также претендует на форварда «Интера» Габриэля Барбосу, выступающего за «Фламенго» на правах аренды.

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brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 14:45
привет я замечаю что очень много отбирают очков . решите проблему. прошлом месяце тоже недобрал очков а кому-то прибавляются просто так.
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