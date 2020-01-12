Льоренте может вернуться в «Тоттенхэм»

сегодня, 14:38

Форвард «Наполи» может вернуться в «Тоттенхэм». «Шпоры» видят в нем замену для своего лидера , выбывшего до апреля из-за травмы бедра. Лондонский клуб планирует арендовать нападающего «Наполи», сообщила Gazzetta dello Sport.

Льоренте выступал за «Тоттенхэм» в 2017-2019 годах. Он перешел из лондонского клуба в «Наполи» в прошлое трансферное окно.

Отметим, что «Тоттенхэм» также претендует на форварда «Интера» , выступающего за «Фламенго» на правах аренды.