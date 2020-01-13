«Барселона» решила уволить Вальверде

Руководство «Барселоны» решило уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.
Представители клуба уже сообщили об этом специалисту. В ближайшее время Вальверде попрощается с командой. Вчера ходили слухи, что главным фаворитом на пост рулевого каталонцев считается экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Но также можно и сезон спасти)
Одним словом нужно рисовать. Кто не рискует, не выигрывает)
Очевидно одно, что Вальверде просто не справляется с ситуацией в клубе.
Но также можно и сезон спасти)
Одним словом нужно рисовать. Кто не рискует, не выигрывает)
Очевидно одно, что Вальверде просто не справляется с ситуацией в клубе.
2 мяча от эспаньола, который замыкает таблицу
3 мяча от мёртвых матрасников..
С каждым матчем все хуже и хуже..
Барселона в этом сезоне вообще превратилась в домашнюю команду, как Бильбао. Куда это годится?
Нужно было встряхнуть команду
2 мяча от эспаньола, который замыкает таблицу
3 мяча от мёртвых матрасников..
С каждым матчем все хуже и хуже..
Барселона в этом сезоне вообще превратилась в домашнюю команду, как Бильбао. Куда это годится?
Нужно было встряхнуть команду
Просто он сам не ушел когда надо было.
Просто он сам не ушел когда надо было.
Нужно было самому уйти после позора на Энфилде.
Попросил бы прощения у болельщиков и красиво получилось бы..
Ну видно же было, что он не уровень топ клуба
Нужно было самому уйти после позора на Энфилде.
Попросил бы прощения у болельщиков и красиво получилось бы..
Ну видно же было, что он не уровень топ клуба
От говорила роща золотая! Не зачем было Атлетик бросать! По перся в Барсу и вот что получил!
От говорила роща золотая! Не зачем было Атлетик бросать! По перся в Барсу и вот что получил!