«Барселона» решила уволить Вальверде

сегодня, 19:58

Руководство «Барселоны» решило уволить с поста главного тренера команды.

Представители клуба уже сообщили об этом специалисту. В ближайшее время Вальверде попрощается с командой. Вчера ходили слухи, что главным фаворитом на пост рулевого каталонцев считается экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.