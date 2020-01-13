ГлавнаяНовости

«Барселона» решила уволить Вальверде

сегодня, 19:58

Руководство «Барселоны» решило уволить Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды.

Представители клуба уже сообщили об этом специалисту. В ближайшее время Вальверде попрощается с командой. Вчера ходили слухи, что главным фаворитом на пост рулевого каталонцев считается экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноПолузащитник «Локомотива» продлил контракт
Сегодня, 21:19 Комментарии0
Мюллер не будет обсуждать продление контракта с «Баварией» до лета
Сегодня, 15:19 Комментарии1
Экс-игрок «Ювентуса» Де Челье подписал контракт с ФК «Майами»
Вчера, 13:20 Комментарии5
ОфициальноМалых и Терехов продлили контракты с «Оренбургом»
11 января Комментарии4
ОфициальноКьяртанссон и Денисов покидают «Рубин»
11 января Комментарии10
Официально52-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»
11 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 21:22
Правильно,все-таки проигрывать регулярно решающие матчи,имея большое преймущество нельзя...да и качество игры все хуже и хуже....
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:17
пока пестецидами хомяка и его батю не вытравить - ниче не будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 21:12
Давно пора...угробил Барсу....сЦука
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:07
Достойно после разгрома от Ливерпуля сам ушел бы,тогда ему не было бы обидно.Наконец то уходит,устал его ругать два с половиной года.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 21:06
Дайте ему поработать!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Тага Дага
сегодня в 21:02
Как я и говорил ранее, с новым тренером может даже хуже.. такой вариант нельзя исключать.
Но также можно и сезон спасти)
Одним словом нужно рисовать. Кто не рискует, не выигрывает)
Очевидно одно, что Вальверде просто не справляется с ситуацией в клубе.
Тага Дага
Тага Дага ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 21:00
Честно говоря не могу ответить на это...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Тага Дага
сегодня в 20:56
Команда просто в ужасном состоянии, нужно было что то менять.
2 мяча от эспаньола, который замыкает таблицу
3 мяча от мёртвых матрасников..
С каждым матчем все хуже и хуже..
Барселона в этом сезоне вообще превратилась в домашнюю команду, как Бильбао. Куда это годится?
Нужно было встряхнуть команду
SHEARER ALAN
SHEARER ALAN
сегодня в 20:53
Значит уволят!
Carlos Condit
Carlos Condit ответил ЮЗИК
сегодня в 20:53
Как то не заслужил такого увольнения
Ну, чувак такие клубы как РМ и Барселона не станут терпеть под таким давлением. Им надо показывать действия в таких ситуациях. Вон РМ в прошлом году уволил за пол сезона 2 тренера, даже не дав шанса до конца года.
Просто он сам не ушел когда надо было.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:51
Всё к этому и шло! Кто следующий подрасстрельный?
Carlos Condit
Carlos Condit ответил Тага Дага
сегодня в 20:50
Зачем увольнять его,Барселона раскатала Атлетико...4-1..ну там какой то мизерный офсайт...если не фол на Мората,матрас забрал бы кубок...это футбол. ...
Если бы да кабы
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:48
Как то не заслужил такого увольнения
Сантус
Сантус
сегодня в 20:46
Ну вот припекло Барсе так припекло....Спокойно без истерик найти коуча до лета не?Сейчас, тот же Поч ломанётся,пока прочухает что к чему,пока наладит общий язык с Гномом(это ещё тоже вопрос,вдруг для Поча Икарди норм пацан))уже лето...и не факт что всё наладится с его приходом.Возможно всё проще?Может у Месси настаёт футбольный климакс и с этим связаны все сложности команды?)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 20:46
Неужели наши молитвы были услышаны ?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:42
Ясно.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 20:41
Зачем увольнять его,Барселона раскатала Атлетико...4-1..ну там какой то мизерный офсайт...если не фол на Мората,матрас забрал бы кубок...это футбол. ...
Брулин
Брулин
сегодня в 20:40
Согласен, нужно было уволить намного раньше
ATG
ATG
сегодня в 20:39
Вроде как уже опровергли увольнение
Igo0rek
Igo0rek ответил Athletic Club de Bilbao
сегодня в 20:38
Думаю да, есть о чём!
Едва ли опыт работы в Барселоне, можно отнести себе в минус.
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 20:34
Ниче не поможет пока карлик вредитель в команде
ATG
ATG
сегодня в 20:32
Нашли тоже мне самое время . Было всем понятно что его нужно убирать было после сезона 2019 . Но не руководству ...
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 20:31
Пусть будет так.
cska plus
cska plus
сегодня в 20:31
До чего оборзел гном.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответил Igo0rek
сегодня в 20:30
А ему есть о чем жалеть?
Думаю да, есть о чём!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Стеллс
сегодня в 20:28
Это верно.
Нужно было самому уйти после позора на Энфилде.
Попросил бы прощения у болельщиков и красиво получилось бы..
Ну видно же было, что он не уровень топ клуба
Igo0rek
Igo0rek ответил Athletic Club de Bilbao
сегодня в 20:27
Всё! От говорила роща золотая! Не зачем было Атлетик бросать! По перся в Барсу и вот что получил!
А ему есть о чем жалеть?
Cympak-05
Cympak-05 ответил Athletic Club de Bilbao
сегодня в 20:25
А что он получил. Два титула Ла Лиги, Суперкубок ( хотя он был уже в его активе ) и кубок. Плюс теперь возглавить большой клуб ему будет легче.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 20:24
Теперь наши аналитики,что всё решает Месси замолчат?Месси был против увольнения.Решает,несёт ответственность за свои решения и проходит через этот ад только тренер. На фото в сети он жёлтый с вымученной улыбкой.Вальверде не позавидуешь,но надо было в прошлом году после Ливерпуля самому уходить.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 20:21
Всё!
От говорила роща золотая! Не зачем было Атлетик бросать! По перся в Барсу и вот что получил!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100