Тренер «Кальяри»: «„Интер“ силён, но нам удаётся многое в этом сезоне»

Главный тренер «Кальяри» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Италии против «Интера».

Подобные матчи в Кубке были и будут являться очень ценными для команд из середины таблицы Серии А, или команд из Серии В. Все прекрасно понимают, что это неплохой шанс зацепиться за весомый трофей.

Подходим к игре с огромной мотивацией, в этом сезоне нам многое удается, посмотрите хотя бы на таблицу. «Интер» силен, Конте в последнее время удивляет тактическими прорывами, но это футбол, вы все сами прекрасно понимаете.