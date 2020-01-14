Тренер «Кальяри»: «„Интер“ силён, но нам удаётся многое в этом сезоне»

Главный тренер «Кальяри» Роландо Маран поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Италии против «Интера».
Подобные матчи в Кубке были и будут являться очень ценными для команд из середины таблицы Серии А, или команд из Серии В. Все прекрасно понимают, что это неплохой шанс зацепиться за весомый трофей.
Подходим к игре с огромной мотивацией, в этом сезоне нам многое удается, посмотрите хотя бы на таблицу. «Интер» силен, Конте в последнее время удивляет тактическими прорывами, но это футбол, вы все сами прекрасно понимаете.
На данный момент «Кальяри» занимает шестую строчку в Серии А. В прошлом туре команда уступила «Милану».