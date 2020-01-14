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Тренер «Кальяри»: «„Интер“ силён, но нам удаётся многое в этом сезоне»

сегодня, 09:30
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб КальяриКальяри22:45 Не начался

Главный тренер «Кальяри» Роландо Маран поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Италии против «Интера».

Подобные матчи в Кубке были и будут являться очень ценными для команд из середины таблицы Серии А, или команд из Серии В. Все прекрасно понимают, что это неплохой шанс зацепиться за весомый трофей.

Подходим к игре с огромной мотивацией, в этом сезоне нам многое удается, посмотрите хотя бы на таблицу. «Интер» силен, Конте в последнее время удивляет тактическими прорывами, но это футбол, вы все сами прекрасно понимаете.

На данный момент «Кальяри» занимает шестую строчку в Серии А. В прошлом туре команда уступила «Милану». 

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