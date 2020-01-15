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«Интер» уверенно прошел «Кальяри» в Кубке Италии

сегодня, 00:44
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Интер» разгромил «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Кальяри» 4:1 (2:0)
Голы: Лукаку 1, Валеро 22, Лукаку 49, Раноккья 81 - Олива Хименес 73

«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккья, Шкриньяр, Лазаро, Барелла, Брозович (Сенси 69), Валеро, Димарко (Бираги 78), Лукаку, Санчес (Эспозито 69)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Кальяри»: Ульсен, Фараго, Валукиевич, Писакане, Ликояннис, Нандес (Бирса 80), Олива Хименес, Ионицэ (Жоао Педро 79), Наингголан, Кастро (Рог 46), Черри
Главный тренер: Маран Роландо.

Предупреждения: Ликояннис 46, Годин 65, Сенси 90+4

Судья: Киффи Даниэле.

Отметим, что ранее путевку в четвертьфинал Кубка Италии оформил «Лацио».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:58
Лукаку рвёт и мечет...
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 00:50
Лягушка синоним слова привоз. Надеюсь, парик перестанет ставить его в основу. Первый тайм шикарнейший. Сразу видно роль личности. Как только Алексис ушел игра развалилась. Парику нужно как-то совместить на поле Лаутаро, Лукака и Алексиса.
Всех Интеристов с викторией!
Удачи нам в следующих играх.

Зы. А свистун-то гоббский. Не назначил пенальти, пару штрафные опасные не ставил. Видать хочет понравится горным зебрам.
Жека10
Жека10
сегодня в 00:48
всех болел Интера с победой!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:47
Интер с победой!
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