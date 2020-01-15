«Интер» уверенно прошел «Кальяри» в Кубке Италии

«Интер» разгромил «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии и вышел в следующий раунд турнира.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Кальяри» 4:1 (2:0)
Голы: Лукаку 1, Валеро 22, Лукаку 49, Раноккья 81 - Олива Хименес 73
«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккья, Шкриньяр, Лазаро, Барелла, Брозович (Сенси 69), Валеро, Димарко (Бираги 78), Лукаку, Санчес (Эспозито 69)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Кальяри»: Ульсен, Фараго, Валукиевич, Писакане, Ликояннис, Нандес (Бирса 80), Олива Хименес, Ионицэ (Жоао Педро 79), Наингголан, Кастро (Рог 46), Черри
Главный тренер: Маран Роландо.
Предупреждения: Ликояннис 46, Годин 65, Сенси 90+4
Судья: Киффи Даниэле.
Отметим, что ранее путевку в четвертьфинал Кубка Италии оформил «Лацио».
Всех Интеристов с викторией!
Удачи нам в следующих играх.
Зы. А свистун-то гоббский. Не назначил пенальти, пару штрафные опасные не ставил. Видать хочет понравится горным зебрам.
Всех Интеристов с викторией!
Удачи нам в следующих играх.
Зы. А свистун-то гоббский. Не назначил пенальти, пару штрафные опасные не ставил. Видать хочет понравится горным зебрам.