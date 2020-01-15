«Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» в переигровке третьего раунда Кубка Англии и стал участником следующего этапа турнира.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «Мидлсбро» 2:1 (2:0)
Голы: Ло Чельсо 2, Ламела 15 - Сэвилл 83
«Тоттенхэм»: Газзанига, Танганга, Давинсон Санчес, Вертонген, Сессеньон, Дайер (Алли 85), Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ламела, Моура (Сон 61)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Мидлсбро»: Мехиас, Спенс (Таверньер 74), Хаусон, МакНэйр, Фрай, Джонсон, Винг, Клэйтон, Лиддл (Сэвилл 57), Нмеча (Жестеде 78), Флетчер
Главный тренер: Вудгейт Джонатан.
Судья: Поусон Крейг.
Напомним, что в минувший уик-энд «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.