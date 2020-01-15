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«Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» в переигровке третьего раунда Кубка Англии

сегодня, 01:00
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсброМатч завершен

«Тоттенхэм» победил «Мидлсбро» в переигровке третьего раунда Кубка Англии и стал участником следующего этапа турнира.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «Мидлсбро» 2:1 (2:0)
Голы: Ло Чельсо 2, Ламела 15 - Сэвилл 83

«Тоттенхэм»: Газзанига, Танганга, Давинсон Санчес, Вертонген, Сессеньон, Дайер (Алли 85), Уинкс, Ло Чельсо, Эриксен, Ламела, Моура (Сон 61)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Мидлсбро»: Мехиас, Спенс (Таверньер 74), Хаусон, МакНэйр, Фрай, Джонсон, Винг, Клэйтон, Лиддл (Сэвилл 57), Нмеча (Жестеде 78), Флетчер
Главный тренер: Вудгейт Джонатан.

Судья: Поусон Крейг.

Напомним, что в минувший уик-энд «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в матче 22-го тура английской Премьер-Лиги.

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Mangur
Mangur
сегодня в 01:28
Без комментариев
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 01:27
Колбаса в трауре)))))))))))
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:16
резерва лучше основы играет
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 01:15
Ло чельсо все таки забил
Сантус
Сантус
сегодня в 01:04
Ну..концовочку смазали...
AgentART
AgentART
сегодня в 01:04
Было бы кого побеждать.
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