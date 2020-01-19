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ПСЖ пытается подписать Гвардиолу

сегодня, 09:18

Руководство ПСЖ хочет, чтобы клуб возглавил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Несмотря на то, что Гвардиола заявлял о желании остаться в «Манчестер Сити», боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил ПСЖ.

Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 15:59
А ведь не откажется от еще одного мешка
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил goalaktika
сегодня в 15:20
В принципе Пепу нет особый разницы, при выборе мешков денег из Катара, или из Абу-Даби
Действительно!!! Мешки вроде разные, но бумажки в них сопоставимые.
мангo
мангo
сегодня в 15:07
было понятно что он сливается с Сити
Da Kurlzz
Da Kurlzz
сегодня в 14:42
Сейчас бы Сити на ПСЖ менять
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 14:27
Извиняюсь тебя не заметил. Как жизнь. Ну да со скрипом. Бывает мелочи жизни.Барбосу привет.Мы с тобой коллеги. Так ли?Пока!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 14:09
В принципе Пепу нет особый разницы, при выборе мешков денег из Катара, или из Абу-Даби
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 14:06
Пусть пытается.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:42
не выйдет!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:14
Пеп любит мешков, а мешки любят Пепа!
beefs
beefs
сегодня в 12:59
Пора менять коньки на санки...
112910415
112910415
сегодня в 12:53
идея понятна, но тренеру-то на пенсию не пора ещё ...
nubom
nubom
сегодня в 12:51
ПСЖ слишком пыжится!
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович ответил Caniggia
сегодня в 12:42
Лучше пусть в Барсу возвращается!
За что ты так с барсуками? аххах
Ренейм Ренеймович
Ренейм Ренеймович
сегодня в 12:42
А нахрена? Чемп никуда не денется, а в ЛЧ, как оказалось, Пеп без Месси не могет.
Nazi
Nazi
сегодня в 12:41
Пожалуйста не надо, богом молю... Только не этого тикитаку.... :(((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:13
Было бы странно если бы "гастролёра по мешкам" не попытался подписать очередной из них....)))
Ravshan878
Ravshan878 ответил particular
сегодня в 12:04
Ооо Париж.Так здорово. Особенно француженки.Такие они красавицы и ухоженные. Super.
Приветствую уважаемые.Ему виднее куда идти.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:43
Можно посмотреть, что из этого получится....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:42
Губа не дура.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:27
Лучше пусть в Барсу возвращается!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:21
Было бы не плохо,а то Тухель ,как только игры с более слабым соперником ,так на поле постоянно отсутствует Неймар ,зато славу добывает Камерунский Эму -это не нормально ,так не должно быть!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:13
Удачи
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:10
Идеальный вариант для пепа.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:08
Слух.
particular
particular
сегодня в 11:05
Пепу, действительно, пора сменить пейзаж...
Париж красив, но французские достижения, не столь солидны..:)
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:36
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 10:11
    С таким составом и Макрон тренировать может...)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:30
    По статусу положен такой тренер.
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 09:23
    Тоже в аренду или в рассрочку на 10 лет подпишут

    ААААА Ха Ха Ха :~))
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