ПСЖ пытается подписать Гвардиолу

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Руководство ПСЖ хочет, чтобы клуб возглавил наставник «Манчестер Сити» .

Несмотря на то, что Гвардиола заявлял о желании остаться в «Манчестер Сити», боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил ПСЖ .

Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года.