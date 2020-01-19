ПСЖ пытается подписать Гвардиолу

Руководство ПСЖ хочет, чтобы клуб возглавил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Несмотря на то, что Гвардиола заявлял о желании остаться в «Манчестер Сити», боссы парижан намерены сделать специалисту солидное предложение, чтобы он возглавил ПСЖ.
Контракт Гвардиолы с «горожанами» рассчитан до июня 2021 года.
Приветствую уважаемые.Ему виднее куда идти.
Приветствую уважаемые.Ему виднее куда идти.
Париж красив, но французские достижения, не столь солидны..:)
Париж красив, но французские достижения, не столь солидны..:)
ААААА Ха Ха Ха :~))
ААААА Ха Ха Ха :~))