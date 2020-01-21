«Наполи» ищет замену Гаттузо и уже определился с одним кандидатом

Руководство «Наполи», несмотря на недавнее назначение Дженнаро Гаттузо главным тренером команды, ищет нового наставника.
Согласно источнику, 42-летний специалист доработает до конца сезона, но, в случае неудовлетворительных результатов, летом покинет неаполитанский клуб. Сообщается, что «адзурри» уже начали рассматривать кандидатуру главного тренера сборной Швейцарии Владимира Петковича.
Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» 11 декабря после того, как был отправлен в отставку Карло Анчелотти. Под руководством нового тренера неаполитанцы победили «Сассуоло» и «Перуджу», а также проиграли «Парме», «Интеру», «Лацио» и «Фиорентине».