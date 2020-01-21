«Наполи» ищет замену Гаттузо и уже определился с одним кандидатом

сегодня, 07:57

Руководство «Наполи», несмотря на недавнее назначение главным тренером команды, ищет нового наставника.

Согласно источнику, 42-летний специалист доработает до конца сезона, но, в случае неудовлетворительных результатов, летом покинет неаполитанский клуб. Сообщается, что «адзурри» уже начали рассматривать кандидатуру главного тренера сборной Швейцарии .

Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» 11 декабря после того, как был отправлен в отставку Карло Анчелотти. Под руководством нового тренера неаполитанцы победили «Сассуоло» и «Перуджу», а также проиграли «Парме», «Интеру», «Лацио» и «Фиорентине».