«Зенит» не хочет возвращать Ригони

Хавбек «Сампдории» Эмилиано Ригони не вернется в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
Питерцы отказываются прерывать арендное соглашение. Таким образом, аргентинец останется в генуэзском клубе.
Ранее сообщалось, что «Сампдория» недовольна игрой Ригони и планирует вернуть его «Зениту».
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Ты со всех своих 50 клонов постоянно глумишься над Ростовом. Достаточно посмотреть в профиле твои сообщения. Ты провоцируешь болельщиков Ростова на ответную ненависть в адрес Зенита. Настоящие болельщики Зенита не останавливают тебя провокатора который никогда не был на Петровском и на Газпром Арене и каждый день на этом сайте разжигает ненависть среди болельщиков
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Ты со всех своих 50 клонов постоянно глумишься над Ростовом. Достаточно посмотреть в профиле твои сообщения. Ты провоцируешь болельщиков Ростова на ответную ненависть в адрес Зенита. Настоящие болельщики Зенита не останавливают тебя провокатора который никогда не был на Петровском и на Газпром Арене и каждый день на этом сайте разжигает ненависть среди болельщиков
Жаль...универсальный игрок...
Явно не слабей Ерохина,Шатова или Сутормина.......но....
Жаль...универсальный игрок...
Явно не слабей Ерохина,Шатова или Сутормина.......но....
За сколько там питерцы хотели его продать? Лямов 30-40, не меньше?))))
За сколько там питерцы хотели его продать? Лямов 30-40, не меньше?))))
В Сочи команду собрали свою.
Теперь видимо вторым и третьим филиалом займутся Оренбургом и Уфой!
В Сочи команду собрали свою.
Теперь видимо вторым и третьим филиалом займутся Оренбургом и Уфой!
Игрок очень хороший....
Для Сампдории....
Игрок очень хороший....
Для Сампдории....