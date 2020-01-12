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«Зенит» не хочет возвращать Ригони

сегодня, 20:17

Хавбек «Сампдории» Эмилиано Ригони не вернется в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Питерцы отказываются прерывать арендное соглашение. Таким образом, аргентинец останется в генуэзском клубе.

Ранее сообщалось, что «Сампдория» недовольна игрой Ригони и планирует вернуть его «Зениту».

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Трезвый повар
Трезвый повар ответил Пердив-на-Дону
сегодня в 20:53
А мы в ростове мечтаем о игроках уровня Ригони, но играют только Ионовы, которых ещё и похмелять надо перед матчем..
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Ты со всех своих 50 клонов постоянно глумишься над Ростовом. Достаточно посмотреть в профиле твои сообщения. Ты провоцируешь болельщиков Ростова на ответную ненависть в адрес Зенита. Настоящие болельщики Зенита не останавливают тебя провокатора который никогда не был на Петровском и на Газпром Арене и каждый день на этом сайте разжигает ненависть среди болельщиков
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:53
Другого возьмем
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:49
Не берут назад,играть разучился в Италии.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 20:45
А Сочи только новую лавку для очередного зенитовца приготовила, но не судьба, совсем не думает зенит о своих друзьях.
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:40
Они просто не разглядели.... Игрок очень хороший.... Для Сампдории....
Ага точно не разглядели,что и даром не нужен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:39
Лимит заставляет ещё одного талантливого парня покидать Лигу.....
Жаль...универсальный игрок...
Явно не слабей Ерохина,Шатова или Сутормина.......но....
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:37
"Зенит" позорит наш футбол во всём Мире.
Пердив-на-Дону
Пердив-на-Дону
сегодня в 20:27
А мы в ростове мечтаем о игроках уровня Ригони, но играют только Ионовы, которых ещё и похмелять надо перед матчем..
Икебод
Икебод ответил ГНИДЫ
сегодня в 20:27
По накупали хлама,теперь девать не знают куда. В Сочи команду собрали свою. Теперь видимо вторым и третьим филиалом займутся Оренбургом и Уфой!
Да не, начнут искать воспитанников Спартака или уфы. Своего там ничего не растет.
makkie
makkie
сегодня в 20:26
Не нужен даже 16-й команде СериАла)
За сколько там питерцы хотели его продать? Лямов 30-40, не меньше?))))
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Икебод
сегодня в 20:25
Круче молло никого нет
А паредас это легенда зенита!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:25
Обломали парня.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 20:24
По накупали хлама,теперь девать не знают куда.
В Сочи команду собрали свою.
Теперь видимо вторым и третьим филиалом займутся Оренбургом и Уфой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:24
Они просто не разглядели....
Игрок очень хороший....
Для Сампдории....
Икебод
Икебод
сегодня в 20:22
Круче молло никого нет
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