Влашич рассказал, чего не хватает в нынешних реалиях ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о стабильности московского клуба.
Когда я приехал сюда летом 2018-го, все говорили, что команда очень молодая и ей необходимо повзрослеть. Полгода спустя все продолжали говорить, что команде еще предстоит взрослеть и взрослеть. Но время идет и сейчас уже списывать все огрехи на молодость неправильно. Основное, чего нам пока не хватает – опыт. Здесь нужно прибавлять. С каждым игровым и тренировочным днем мы его приобретаем, это позволяет нам становиться более сплоченными и зрелыми. Иными словами, отсутствие опыта – тот самый пробел, который еще необходимо заполнить, по сравнению с другими топ-командами, в которых основа уже длительное время играет вместе. Нам необходимо продолжать движение, усердно работать, тренироваться. Набрав необходимый опыт, мы сможем двигаться дальше.
Ранее Никола Влашич рассказал о своем будущем в составе московского клуба.
Ему должны были ветераны армейцев рассказать, когда он был полон, как хорошо жилось тогда.
Ему должны были ветераны армейцев рассказать, когда он был полон, как хорошо жилось тогда.