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Влашич рассказал, чего не хватает в нынешних реалиях ЦСКА

сегодня, 15:14

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о стабильности московского клуба. 

Когда я приехал сюда летом 2018-го, все говорили, что команда очень молодая и ей необходимо повзрослеть. Полгода спустя все продолжали говорить, что команде еще предстоит взрослеть и взрослеть. Но время идет и сейчас уже списывать все огрехи на молодость неправильно. Основное, чего нам пока не хватает – опыт. Здесь нужно прибавлять. С каждым игровым и тренировочным днем мы его приобретаем, это позволяет нам становиться более сплоченными и зрелыми. Иными словами, отсутствие опыта – тот самый пробел, который еще необходимо заполнить, по сравнению с другими топ-командами, в которых основа уже длительное время играет вместе. Нам необходимо продолжать движение, усердно работать, тренироваться. Набрав необходимый опыт, мы сможем двигаться дальше.

Ранее Никола Влашич рассказал о своем будущем в составе московского клуба.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:36
Опыт дело наживное, ждём прогресса весной после укрепления напами. Удачи..
RIR68
RIR68
сегодня в 15:53
нужно забивать. а для этого нужны нормальные нападающие.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:42
Харьковскому подретузнику не хватает денег на свистунов .
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:32
На самом деле не хватает только одного - это чемоданчика Гинера!
Ему должны были ветераны армейцев рассказать, когда он был полон, как хорошо жилось тогда.
beefs
beefs
сегодня в 15:26
Пустая болтовня...
drug01
drug01
сегодня в 15:22
Удачи в новом сезоне!
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