Влашич рассказал, чего не хватает в нынешних реалиях ЦСКА

Полузащитник ЦСКА поделился мнением о стабильности московского клуба.

Когда я приехал сюда летом 2018-го, все говорили, что команда очень молодая и ей необходимо повзрослеть. Полгода спустя все продолжали говорить, что команде еще предстоит взрослеть и взрослеть. Но время идет и сейчас уже списывать все огрехи на молодость неправильно. Основное, чего нам пока не хватает – опыт. Здесь нужно прибавлять. С каждым игровым и тренировочным днем мы его приобретаем, это позволяет нам становиться более сплоченными и зрелыми. Иными словами, отсутствие опыта – тот самый пробел, который еще необходимо заполнить, по сравнению с другими топ-командами, в которых основа уже длительное время играет вместе. Нам необходимо продолжать движение, усердно работать, тренироваться. Набрав необходимый опыт, мы сможем двигаться дальше.