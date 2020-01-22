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«Барселона» близка к подписанию форварда «Валенсии»

сегодня, 05:41

«Барселона» близка к приобретению нападающего «Валенсии» Родриго, информирует источник.

Отмечается, что 28-летний форвард должен легко адаптироваться к стилю нового наставника «сине-гранатовых» Кике Сетьена. Единственной проблемой для осуществления сделки является высокая стоимость трансфера, так как «Валенсия» не намерена отпускать Родриго дешевле чем за 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для каталонского клуба является нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер.

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EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 06:45
Удачи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:37
Барселона близка взять в аренду Саню Кокоринаи и все проблемы решены)))
RaulReal
RaulReal
сегодня в 06:08
Барселона близка купить форварда Интера, Барселона близка купить форварда Лейпцика,Барселона близка купить форварда Валенсии . Месси " Мне нужен Неймар , а к чему близка Барселона мне до лампочки. " )))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:04
"Барселоне" нужно уменьшить влияние Месси на клуб...
Или назначить его тренером, чтобы отвечал за результаты.
Сейчас так - он все решает, но ответственности не несет.
Выиграли - Месси гений, нет - кто-то другой виноват.
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