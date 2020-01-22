«Барселона» близка к подписанию форварда «Валенсии»

сегодня, 05:41

«Барселона» близка к приобретению нападающего «Валенсии» Родриго, информирует источник.

Отмечается, что 28-летний форвард должен легко адаптироваться к стилю нового наставника «сине-гранатовых» Кике Сетьена. Единственной проблемой для осуществления сделки является высокая стоимость трансфера, так как «Валенсия» не намерена отпускать Родриго дешевле чем за 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для каталонского клуба является нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер.