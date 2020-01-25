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Тренер «Вальядолида»: «Почему бы нам не победить „Реал“?»

сегодня, 05:18
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Вальядолида» Серхио Гонсалес поделился ожиданиями от домашней встречи с «Реалом» в 21-м туре Примеры. На этой неделе подопечные Гонсалеса потерпели поражение от «Тенерифе» (1:2) и прекратили борьбу за Кубок Испании.

Это хорошо, что мы встречаемся с «Реалом» после такого разочарования, ведь это дополнительная мотивация перед встречей с такой сильной командой.

Почему бы нам не победить? Идея футбола заключается в том, чтобы прогрессировать и реабилитироваться после неудачных результатов. Мы постараемся доставить им неудобства, заставить их побегать и попробуем реализовать те два-три момента, что у нас будут.

В предыдущем туре чемпионата Испании «Вальядолид» сыграл вничью с «Осасуной» (0:0), а «Реал» добыл победу над «Севильей» (2:1).

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:18
Действительно... Кубок слили чтобы Реал победить!!!))
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