Тренер «Вальядолида»: «Почему бы нам не победить „Реал“?»

Главный тренер «Вальядолида» поделился ожиданиями от домашней встречи с «Реалом» в 21-м туре Примеры. На этой неделе подопечные Гонсалеса потерпели поражение от «Тенерифе» (1:2) и прекратили борьбу за Кубок Испании.

Это хорошо, что мы встречаемся с «Реалом» после такого разочарования, ведь это дополнительная мотивация перед встречей с такой сильной командой.

Почему бы нам не победить? Идея футбола заключается в том, чтобы прогрессировать и реабилитироваться после неудачных результатов. Мы постараемся доставить им неудобства, заставить их побегать и попробуем реализовать те два-три момента, что у нас будут.