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Дибала: «Летом я был близок к уходу из „Ювентуса“»

сегодня, 04:43

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что прошлым летом мог покинуть туринский клуб.

Я был близок к уходу из «Ювентуса». Я знал, что клуб рассматривал этот вариант. Мы были в ожидании до последней минуты [трансферного окна].

У меня осталось два года контракта. Это не малый срок, но и не большой. Посмотрим, каковы планы «Ювентуса» на меня. Захотят ли они продать меня в следующее окно или же нет. Решение за клубом. Трудно сказать наперёд, ведь всё может измениться в одну секунду. Но сейчас я здесь, и клуб хорошо относится ко мне. Мне хорошо и комфортно.

Прибытие Сарри помогло мне. Он хотел, чтобы я остался, что придало мне силы в тот момент, когда мы не знали, что будет дальше. Я знал, что он может чему-то меня научить, помочь мне проявить мои лучшие качества.

Недавно Дибала поделился мнением о нынешнем наставнике «Наполи» Дженнаро Гаттузо, под руководством которого он раньше играл в «Палермо».

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