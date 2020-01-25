Дибала: «Летом я был близок к уходу из „Ювентуса“»

Форвард «Ювентуса» признался, что прошлым летом мог покинуть туринский клуб.

Я был близок к уходу из «Ювентуса». Я знал, что клуб рассматривал этот вариант. Мы были в ожидании до последней минуты [трансферного окна].

У меня осталось два года контракта. Это не малый срок, но и не большой. Посмотрим, каковы планы «Ювентуса» на меня. Захотят ли они продать меня в следующее окно или же нет. Решение за клубом. Трудно сказать наперёд, ведь всё может измениться в одну секунду. Но сейчас я здесь, и клуб хорошо относится ко мне. Мне хорошо и комфортно.

Прибытие Сарри помогло мне. Он хотел, чтобы я остался, что придало мне силы в тот момент, когда мы не знали, что будет дальше. Я знал, что он может чему-то меня научить, помочь мне проявить мои лучшие качества.