Мбаппе: «Больше не могу ходить по магазинам. Вокруг собирается толпа!»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции в интервью телеканалу France 2 рассказал о негативном влиянии своей популярности на повседневную жизнь.

Когда я выхожу на улицу, вокруг образуется сумасшедшая толпа. Я даже не могу больше ходить в супермаркет. Если я забыл купить сыр, то уже не могу вернуться за ним в магазин. Им придётся закрыть его, чтобы я смог сделать покупку. Я больше не могу быть как все.

Даже если я, к примеру, выйду за мороженым, то не успею его лизнуть, как вокруг меня уже будет 500 человек!

Я сам хотел себе такую жизнь и принимаю ситуацию. Нелегко справляться с этим каждый день, но я сам этого хотел.