ГлавнаяНовости

Мбаппе: «Больше не могу ходить по магазинам. Вокруг собирается толпа!»

сегодня, 07:25

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе в интервью телеканалу France 2 рассказал о негативном влиянии своей популярности на повседневную жизнь.

Когда я выхожу на улицу, вокруг образуется сумасшедшая толпа. Я даже не могу больше ходить в супермаркет. Если я забыл купить сыр, то уже не могу вернуться за ним в магазин. Им придётся закрыть его, чтобы я смог сделать покупку. Я больше не могу быть как все.

Даже если я, к примеру, выйду за мороженым, то не успею его лизнуть, как вокруг меня уже будет 500 человек!

Я сам хотел себе такую жизнь и принимаю ситуацию.  Нелегко справляться с этим каждый день, но я сам этого хотел.

Ранее Мбаппе поделился мнением о нынешних успехах «Ливерпуля».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «„Ливерпуль“ – „Неизбежные“? Что за д*****вый вопрос?»
Сегодня, 08:00 Комментарии0
Флик: «„Баварию“ ждёт очень тяжёлый матч против „Шальке“»
Сегодня, 07:38 Комментарии0
Ван Дейк: «Мы не чувствуем себя непобедимыми»
Сегодня, 06:26 Комментарии1
Гризманн: «Месси – сильнейший в мире. Стараюсь лучше понимать его на поле»
Сегодня, 06:05 Комментарии3
Тренер «Вальядолида»: «Почему бы нам не победить „Реал“?»
Сегодня, 05:18 Комментарии3
Дибала: «Летом я был близок к уходу из „Ювентуса“»
Сегодня, 04:43 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100