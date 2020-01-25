Гризманн: «Месси – сильнейший в мире. Стараюсь лучше понимать его на поле»

Нападающий «Барселоны» высказался на тему своей адаптации к выступлениям за «сине-гранатовых» и игре с капитаном команды .

Я очень горд и счастлив быть в «Барселоне». Мой отец также очень рад видеть, как его сын выступает за «Барсу».

Я хочу писать историю этого клуба. Но мне нужно продолжать работать, чтобы сделать это и стать важной частью клуба. Надеюсь стать лучше в забивании голов и ассистировании. Я адаптируюсь, стараясь как можно глубже понять тактику команды.

Лео – сильнейший футболист мира. Это здорово – делить с ним одно поле. Я стараюсь лучше понимать его движения и перемещения с мячом для достижения более качественного взаимодействия.